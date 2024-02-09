Розвідка прокоментувала інтерв'ю Карлсона з Путіним

Андрій Юсов: «Це не могло не бути спецоперацією. Безумовно, це засіб впливу, це інформаційно-психологічна спецоперація»

Інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону є справжнісінькою психологічною спецоперацією РФ. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Це не могло не бути спецоперацією. Безумовно, це засіб впливу, це інформаційно-психологічна спецоперація. Так, російська спецоперація. Тому що цільова аудиторія цього інтерв'ю – це вільний світ, західний світ. Ці наративи брехливі і пропаганда мали б у чомусь переконати вільний демократичний світ», – сказав він.

Юсов назвав Путіна «геополітичним божевільним», який «розповідає про якісь нісенітниці про міжнародне право, історію, вирішує, які нації існувати чи не існувати, меми про австрійський генштаб».

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«Використали вони цю ІПСО так собі. Але сам факт, що російські спецслужби витрачають колосальні кошти для того, щоб здійснювати вплив на західну аудиторію, говорить про те, що для них ця аудиторія важлива. Вони розуміють, що саме можливість впливати на демократичний світ для них є критично важливою», – додав представник розвідки.

Нагадаємо, що сьогодні вночі вийшло велике інтерв'ю російського диктатора та американського «журналісти» Такера Карлсона. Ще до публікації інтерв'ю широко розтиражувала російська пропаганда. Для нього Карлсон приїздив до Москви, його візит також висвітлювався російськими ЗМІ.

Про те, що Такер Карлсон візьме інтерв'ю у Путіна стало відомо 6 лютого. «Ми тут не тому, що любимо Володимира Путіна, ми тут тому, що любимо Сполучені Штати й хочемо залишатися квітучими та вільними», – сказав журналіст. За його словами, в Україні йде війна, яка змінила світ, а американці про неї знають замало.