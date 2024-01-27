Путін заговорив про успіхи РФ в Соледарі: у ISW пояснили мету диктатора

Путін торкнувся теми Соледару під час розмови з ветераном, який воював на цьому напрямку

Путін згадав про Соледарський напрямок під час зустрічі зі студентами Санкт-Петербурзького державного морського технічного університету

Президент-диктатор Росії Володимир Путін 26 січня заявив, що ЗСУ нібито «безуспішно контратакують з усіх боків на Соледарському напрямку», а російські війська тим часом наступають «майже щодня, потроху». Путін, ймовірно, хотів похизуватися нещодавніми успіхами армії РФ та засвідчити злагодженість у її лавах. Про це йдеться у звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Путін заговорив про Соледарський напрямок під час зустрічі зі студентами Санкт-Петербурзького державного морського технічного університету. Власне, торкнувся він цієї теми під час розмови з ветераном, який воював саме під Соледаром.

Хоча місто вже рік перебуває в окупації, і останнім часом якихось особливо великих боїв тут не було, в ISW вважають, що Путін згадав про нього не випадково.

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«По-перше, він ймовірно, намагався привернути увагу до останніх успіхів Росії в цьому районі, оскільки 18 січня росіянам вдалося захопити село Веселе саме на Соледарському напрямку. Коментар Путіна про те, що підрозділи на Соледарському напрямку діють «злагоджено», також, можливо, є спробою заперечити нещодавні заяви про жорстоке поводження з військовослужбовцями в 119-му полку, котрі до того ж були використані в межах «кланової війни» серед кремлівських еліт», – пишуть аналітики.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія посилила наступальні дії та штурми в районі Вербового на Мелітопольському напрямку. Тут уже другу добу поспіль відбувається приблизно 50 бойових зіткнень.

До слова, захоплення Авдіївки на Донеччині залишається пріоритетним для російських загарбників. Ворог здійснює наступ на місто з трьох напрямків.

Триває 703-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.