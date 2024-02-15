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Путін знайшов винних у продовженні війни в Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Путін знайшов винних у продовженні війни в Україні
Російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Путін заявив, що тодішній прем'єр Великої Британії нібито за вказівкою Вашингтона відмовив Зеленського підписувати угоду з Москвою

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна нібито закінчилася ще 2022 року, якби Україна під час переговорів не послухала тодішнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та підписала б угоди з Москвою. Про це Путін сказав в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну.

«Чому Захід зайняв таку позицію? Я маю на увазі англо-саксонський світ, тому що пан Джонсон не міг приїхати сам, за особистою ініціативою, без консультацій із Вашингтоном. Він виклав позицію, що потрібно воювати з Росією до переможного кінця і завдати Росії стратегічної поразки. Мабуть, вони розраховували на такий результат», – заявив російський диктатор.

За словами Путіна, голова фракції у Верховній Раді Давид Арахамія, який 2022 року очолював українську делегацію на переговорах, сам нібито сказав, що рішення не підписувати договір із Москвою було ухвалено на прохання Джонсона.

«Він (Давид Арахамія – ред.) же сказав, що якби ми пішли на повне виконання тих домовленостей, які виникли в Стамбулі, війна б півтора року тому вже припинилася», – сказав президент РФ.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що «спеціальна військова операція» в Україні може тривати довше, ніж планувалося. За його словами, бойові дії не закінчаться цього року.

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін, оголошуючи про початок «військової операції» 24 лютого 2022 року, назвав її цілями «демілітаризацію» та «денацифікацію» України, а також «захист Донбасу від геноциду з боку українського уряду». У грудні того ж року він заявив, що «операція» може зайняти тривалий час. Через рік під час «Підсумків року» Путін сказав, що «мир буде тоді, коли Росія досягне своїх цілей».

У Кремлі традиційно звинуватили Україну у начебто тому, що вона відкидає «пропозиції» Росії щодо мирних переговорів, і заявили про продовження так званої СВО. Пєсков зробив цинічну заяву, збрехавши, що Росія досягає своїх цілей у СВО «переважно мирним шляхом».

Раніше повідомлялось, указ президента Володимира Зеленського про історично населені українцями території в межах РФ примусили російську владу напружитися і реагувати. Зокрема прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков удав спокій і поспішив заявити, що територіальні претензії України до Кремля нібито спроба приховати проблеми, які є в української влади.

Теги: росія війна путін Україна президент Дмитро Пєсков

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