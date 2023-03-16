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Путін сьогодні зустрінеться із «президентом» Південної Осетії: до чого готуватися Грузії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін сьогодні зустрінеться із «президентом» Південної Осетії: до чого готуватися Грузії
Гаглоєв прибув до Москви у лютому, де в нього виявили коронавірусну інфекцію
фото: з відкритих джерел

Глава закавказької республіки пішов на карантин і проходив лікування у Москві.

Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з невизнаним президентом Південної Осетії Аланом Гаглоєвим. Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

У лютому повідомлялося, що Гаглоєв прибув із робочим візитом до Москви, де в нього виявили коронавірусну інфекцію. Глава закавказької республіки пішов на карантин і проходив лікування у Москві. Повідомлялося, що 1 березня він вилікувався після коронавірусу.

«Сьогодні відбудеться відкладений раніше з медичних причин робочий візит президента Південної Осетії Алана Гаглоєва», – повідомив Пєсков журналістам, зазначивши, що відносини з Південною Осетією для РФ дуже важливі.

Південна Осетія та Абхазія – непідконтрольні уряду Грузії з 1991 і 1992 років відповідно. В результаті російсько-грузинської п'ятиденної війни 2008 року Росія завершила окупацію Абхазії та Південної Осетії й визнала утворення на цих територіях самопроголошених «республік». Уряд в Тбілісі у відповідь розірвав дипломатичні відносини з Москвою, а Південну Осетію та Абхазію оголосив «окупованими територіями». У документах ООН ці райони розглядаються як невіддільна територія Грузії.

Нагадаємо, 7 березня, парламент Грузії ухвалив у першому читанні закон про іноагентів, що подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу: через це в парламенті Грузії сталася бійка. Згодом розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про іноагентів. У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Унаслідок протестів у Тбілісі є постраждалі. Згодом російська пропагандистка Маргарита Симоньян вкотре показала рівень своєї кровожерливості й пригрозила народу Грузії ракетним ударом на тлі протестних акцій, які 7 березня почалися в Тбілісі. 

Також прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі закликав українських політиків та особисто президента Володимира Зеленського не втручатися у внутрішні справи його країни.

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Теги: Дмитро Пєсков диктатор Південна Осетія Абхазія карантин референдум путін росія

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