«Референдум» у Південній Осетії: Росія не змінила методички з часів анексії Криму

Якщо Путін забирає хоч невеликий шматочок держави, він на цьому не зупиниться і прийде ще

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Москва решила преподнести своему зомби-народу хоть какую-то победу на фоне полного фиаско с Украиной, и вчера появилась информация, что 17 июля пройдет «референдум» о вхождении непризнанной Южной Осетии в состав России.

В тексте указа говорится, что «голосование проводится в связи с историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией». По словам главаря оккупированного грузинского региона, «Россия и Южная Осетия связаны общей историей». Дальше он понес ахинею про «братский народ».

Как мы видим, очередная «историческая справедливость» и «возвращение в родную гавань». Методички со времен аннексии Крыма не изменились от слова совсем.

Глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе уже заявил, что они не будут признавать «референдум» в Южной Осетии.

Но ведь все прекрасно понимают, если Путин забирает хоть небольшой кусочек государства, он на этом не остановится и придет еще.

Джерело: блог Олексія Гончаренко

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