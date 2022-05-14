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    Думки вголос

    «Референдум» у Південній Осетії: Росія не змінила методички з часів анексії Криму

    17 липня пройде &laquo;референдум&raquo; про входження невизнаної Південної Осетії до складу Росії - «Референдум» у Південній Осетії: Росія не змінила методички з часів анексії Криму
    17 липня пройде «референдум» про входження невизнаної Південної Осетії до складу Росії

    Якщо Путін забирає хоч невеликий шматочок держави, він на цьому не зупиниться і прийде ще

    Мовою оригіналу

    Москва решила преподнести своему зомби-народу хоть какую-то победу на фоне полного фиаско с Украиной, и вчера появилась информация, что 17 июля пройдет «референдум» о вхождении непризнанной Южной Осетии в состав России.

    В тексте указа говорится, что «голосование проводится в связи с историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией». По словам главаря оккупированного грузинского региона, «Россия и Южная Осетия связаны общей историей». Дальше он понес ахинею про «братский народ».

    Как мы видим, очередная «историческая справедливость» и «возвращение в родную гавань». Методички со времен аннексии Крыма не изменились от слова совсем.

    Глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе уже заявил, что они не будут признавать «референдум» в Южной Осетии.

    Но ведь все прекрасно понимают, если Путин забирает хоть небольшой кусочек государства, он на этом не остановится и придет еще.

    Джерело: блог Олексія Гончаренко

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    Теги: росія окупанти війна путін Грузія Україна Південна Осетія окупація #stoprussia
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    «Референдум» у Південній Осетії: Росія не змінила методички з часів анексії Криму