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Лінія фронту станом на 3 липня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 3 липня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 3 липня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав двох ракетних та 51 авіаційного ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 79 керованих бомб, здійснив 1120 ударів дронами-камікадзе та 4500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

3 липня станом на 22:00 відбулося 110 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку наші воїни ліквідували 69 та поранили 48 окупантів на цьому напрямку, знищили чотири автомобілі, дві самохідні станції радіоелектронної боротьби «Гроза», два супутникові термінали, сім мотоциклів та три безпілотні літальні апарати. Крім того, значно пошкодили одну бойову броньовану машину, чотири мотоцикли та ворожу гармату.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили вісім атак росіян. Противник завдав 9 авіаційних ударів, загалом скинув 16 керованих авіаційних бомб, та здійснив 178 артилерійських обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Лінія фронту станом на 3 липня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів у районах Вовчанська та Амбарного. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Вовчанські Хутори, Одноробівка, Водяне, Одрадне, Охрімівка та Вільхуватка.

Лінія фронту станом на 3 липня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог чотири рази атакував наші укріплення в районах Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки.

Лінія фронту станом на 3 липня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сьогодні російські війська 18 разів штурмували позиції українських захисників поблизу Нового Миру, Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, Надії, Серебрянки та в напрямку Дронівки й Шандриголового. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 3 липня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Українські воїни відбили три атаки противника поблизу Виїмки та Федорівки.

Лінія фронту станом на 3 липня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наші війська відбили одну атаку в бік Білої Гори.

Лінія фронту станом на 3 липня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні шість разів штурмували позиції наших оборонців у районах Русиного Яру, Яблунівки та в бік Плещіївки, Олександро-Калинового, Катеринівки.

Лінія фронту станом на 3 липня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Впродовж дня ворог здійснив 35 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалась у районах населених пунктів Мирне, Новоторецьке, Миролюбівка, Малинівка, Разіне, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка, Дачне та в напрямку Новопавлівки, Мирнограда, Новопідгородного й Софіївки. Бої не вщухають до цього часу у трьох локаціях. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Полтавка, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Філія, Дачне.

Лінія фронту станом на 3 липня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Загарбники здійснили дев’ять атак на позиції українських військ, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Вільне Поле, Мирне, Піддубне та в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

Лінія фронту станом на 3 липня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1226-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ворог Генштаб окупанти

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