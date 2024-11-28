Путін вибачився перед Меркель за випадок із лабрадором у Сочі

Російський диктатор заявив, що не знав про те, що Меркель боїться собак

Російський диктатор Володимир Путін під час спілкування з журналістами в Астані вирішив розповісти, як вибачився перед екс-канцлером ФРН Ангелою Меркель за епізод із зустріччю із собакою у його резиденції, пообіцявши, що якщо вона ще раз приїде, то такого не повториться. Це сталося після того, як колишня канцлерка Німеччини в мемуарах, що недавно вийшли, згадала, як у Сочі під час її переговорів з Путіним до зали увійшов лабрадор, хоча було відомо, що вона боїться собак.

«По-перше, що стосується собачої теми – справді такий випадок був. Пані Меркель приїжджала до нас у гості з візитом... Я вже казав їй про це, що я не знав, що вона боїться собак. Якби я знав, то я ніколи б цього не зробив. Навпаки, я хотів створити таку невимушену, приємну атмосферу. домашні тварини ставляться дуже позитивно. Навпаки, думав, що їй буде приємно», – сказав він журналістам.

Путін наголосив, що вже вибачався перед Меркель.

«Я вибачився перед нею і сказав: «Ангела, вибач, я не знав про це»... У засобах масової інформації я ще раз до неї звертаюся і кажу: «Ангела, будь ласка, вибач мені, я не хотів завдати тобі жодного душевного болю. Навпаки, хотів створити сприятливу атмосферу для нашої розмови. Прошу вибачення. Якщо ти ще раптом колись – я розумію, що це малоймовірно - приїдеш, то в жодному разі не робитиму цього», – пообіцяв російський лідер.

Нагадаємо, Ангела Меркель незабаром презентує мемуари «Свобода: Спогади 1954-2021», у яких згадувала про зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, зокрема про Мюнхенську конференцію 10 лютого 2007 року. Ексканцлерка зазначила, що очільник Кремля під час Мюнхенської промови показав себе таким, яким вона його уявляла. Також Меркель зазначила, що тоді багато країн Центральної та Східної Європи «здавалося, хотіли, щоб країна (РФ) просто зникла, щоб її не існувало».

В інтерв’ю виданню Spiegel Меркель заявила, що вважає, що її роблять «цапом-відбувайлом» за війну в Україні через її позицію щодо членства України в НАТО у 2008 році.

До слова, презентація автобіографічної книжки Меркель «Свобода. Спогади 1954 – 2021 має відбутися 26 листопада 2024 року.