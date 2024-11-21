Меркель розповіла у мемуарах, яке враження на неї справив Путін

Ангела Меркель описала виступ Путіна на Мюнхенській конференції у 2007 році

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель незабаром презентує мемуари «Свобода: Спогади 1954-2021», у яких згадувала про зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, зокрема про Мюнхенську конференцію 10 лютого 2007 року. Фрагмент з автобіографічної книги опублікувало видання Die Zeit.

Меркель згадала про виступ Путіна на Мюнхенській конференції 2007 року.

«Я сиділа в першому ряду й могла добре спостерігати за Путіним під час його виступу. Він говорив швидко, іноді вільно, ймовірно, він сам написав більшість тексту, якщо не кожне слово. Перш за все, його самоправедність мене засмутила: ні слова про невирішені конфлікти в Нагірному Карабаху, Молдові та Грузії, критика розгортання НАТО в Сербії, ні слова про звірства сербів під час розпаду колишньої Югославії, ні слова про розвиток подій у самій Росії», – написала вона.

Ексканцлерка зазначила, що очільник Кремля під час Мюнхенської промови показав себе таким, яким вона його уявляла.

«Я сприймала його як того, хто завжди був напоготові, щоб уникнути поганого ставлення до себе, і готовий накинутися в будь-який момент. Ви можете вважати це дитячим і ганебним, ви можете похитати головою. Але це не означало, що Росія зникне з карти світу», – каже колишня посадовиця.

Також Меркель зазначила, що тоді багато країн Центральної та Східної Європи «здавалося, хотіли, щоб країна (РФ) просто зникла, щоб її не існувало».

«Але Росія, оснащена ядерною зброєю, існувала. Вона була і є геополітично незамінною, хоча б тому, що є однією з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН із правом вето разом зі Сполученими Штатами Америки, Францією, Великою Британією та Китаєм», – написала вона.

Ангелу Меркель вперше обрали до Бундестагу у 1990 році, а з 2000 до 2018 року вона очолювала партію Християнсько-демократичний союз. Протягом 16 років, до виборів 2021 року, Меркель займала пост канцлера Німеччини, після чого вирішила не балотуватися знову. За час перебування на посаді вона вважалася однією з найвпливовіших політичних лідерів Європи та світу. Проте після початку повномасштабної війни в Україні політику Меркель почали жорстко критикувати, зокрема за спроби умиротворення Росії, залежність від російського газу та небажання визнавати свої помилки.

Нагадаємо, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час свого перебування на посаді перешкоджала Україні швидко приєднатися до НАТО, адже боялася військової відповіді з боку Росії.

До слова, 26 листопада 2024 року ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель представить автобіографічну книжку «Свобода. Спогади 1954 – 2021».