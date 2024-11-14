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Кремль намагається диктувати умови переговорів з Україною до інавгурації Трампа – ISW

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кремль намагається диктувати умови переговорів з Україною до інавгурації Трампа – ISW
За словами аналітиків, Путін вважає, що адміністрація Трампа поступиться інтересам та вподобанням Кремля без будь-яких поступок
фото з відкритих джерел

Москва не виявляє бажання йти на поступки адміністрації Трампа

Росія не змінила своїх цілей в Україні на тлі перемоги Дональда Трампа у виборах президента Сполучених Штатів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Кремль намагається диктувати умови будь-якого потенційних «мирних» переговорів з Україною напередодні інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Те, як Кремль намагається встановити свої умови для переговорів, рішуче свідчить про те, що цілі Росії залишаються незмінними і все одно зводяться до повної капітуляції України», – зазначають аналітики.

За спостереженнями ISW, Москва не виявляє бажання йти на поступки адміністрації Трампа, як і його попередника Джо Байдена. Зокрема, речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що західні посадовці нібито брешуть про бажання досягти миру в Україні і єдиним шляхом цього досягти є припинення західної військової допомоги Україні.

Інститут вивчення війни також звернув увагу на заяви голови МЗС Росії Сергія Лаврова, який відкинув пропозиції заморозити війну по лінії фронту.

«Заяви Захарової та Лаврова також підривають нещодавні спроби Путіна вдавати зацікавленість у готовності «відновити» американо-російські відносини з новою адміністрацією президента США і натомість вказують на те, що Путін, ймовірно, сприймає як належне, що адміністрація Трампа поступиться інтересам та вподобанням Кремля без будь-яких поступок чи переваг натомість», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, The Wall Street Journal вважає, що Україна не програє війну проти Російської Федерації, однак частково через обмеження чинного американського президента Джо Байдена на оборонні заходи й не перемагає у ній.

Як відомо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України.

Згодом очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не вважає вартими уваги слова новообраного президента США Дональда Трампа про те, що він здатний припинити війну в Україні за одну добу.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.

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Теги: путін війна Дональд Трамп ISW інавгурація

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