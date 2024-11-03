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Британська розвідка назвала проблеми, із якими зіткнуться війська КНДР у війні проти України

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Британська розвідка назвала проблеми, із якими зіткнуться війська КНДР у війні проти України
Десять тисяч військових із КНДР уже перебувають на Курщині
фото з відкритих джерел

Сили Росії та КНДР зіткнуться з труднощами оперативної сумісності, бо раніше не проводили спільних військових навчань

Північна Корея перекинула до Росії близько 10 тисяч військ. На війні проти України вони можуть зустрітися з низкою проблем. Про це повідомляє Міноборони Британії в X (Twitter).

Як зазначає британська розвідка, частину північнокорейських військ в Росії вже перекинули у Курську область.

«Для Росії військова підтримка КНДР в її війні проти України, дуже ймовірно, була основною рушійною силою партнерства і до цього часу була зосереджена навколо постачання зброї Північній Кореї. Натомість КНДР отримала міжнародну підтримку високого рівня від Росії та знайшла торговельного партнера, готового порушити санкції», – ідеться у зведенні.

У Британії впевнені, що сили Росії та КНДР зіткнуться з труднощами оперативної сумісності, бо раніше не проводили спільних військових навчань.

«Війська КНДР, яких залучать до бойових операцій, майже напевно матимуть проблеми з керуванням російським обладнанням, інтеграцією в російську структуру командування, управління та подоланням мовного бар'єра з російськими військами», – додає розвідка.

Нагадаємо, в останній тиждень жовтня 2024 року РФ перекинула з російського приморського краю до районів поблизу з Україною понад 7 тис. солдатів армії КНДР. Вона озброїла їх 60 мм мінометами, автоматами АК-12 та кулеметами.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Курську область було перекинуто до восьми тисяч військових із КНДР.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, що російський диктатор Володимир Путін залучив північнокорейських військових у війну проти України, щоб уникнути додаткової мобілізації в Росії. Зеленський додав, що наразі у підготовчих російських таборах перебуває 3 тис. північнокорейських військових, їхня кількість найближчим часом зросте до 12 тис.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні. Представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що північнокорейські військові можуть розпочати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

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Теги: розвідка санкції Міноборони Північна Корея британська розвідка путін військові Володимир Зеленський президент Сергій Кислиця Ентоні Блінкен диктатор Марк Рютте Курщина

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