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Меркель заявила, що її роблять «цапом-відбувайлом» за війну в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Меркель заявила, що її роблять «цапом-відбувайлом» за війну в Україні
Ангела Меркель була канцлеркою Німеччини впродовж 16 років
фото з відкритих джерел

Ангела Меркель обурена звинуваченнями у відповідальності за війну в Україні, зокрема, коли вона виступала проти розширення НАТО

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що її роблять «цапом-відбувайлом» за війну в Україні через її позицію щодо членства України в НАТО у 2008 році. Про це Меркель сказала в інтерв’ю виданню Spiegel.

«Володимир Зеленський, наприклад, закликав колишнього президента Франції Саркозі й мене приїхати до Бучі після жахливої різанини, очевидно, маючи на увазі, що наша позиція в Бухаресті була відповідальною за смерті в Бучі», – сказала Меркель.

Експосадовиця заявила, що «захоплюється Зеленським за його мужність і рішучість», але не згодна з ним щодо Бухареста. У 2008 році Меркель виступала проти розширення НАТО на схід, зокрема проти входження до Альянсу України та Грузії.

«Я попереджала знову і знову, зокрема в Бухаресті у 2008 році: Путін вважає розпад СРСР найбільшою геополітичною катастрофою XX століття – і, звичайно, я не поділяю цей погляд. З цього він робить висновок про існування екзистенційної загрози для Росії та намагається, де тільки можливо, тримати інші колишні радянські республіки під контролем, розпалюючи конфлікти. Я мала рацію у своєму застереженні», – сказала Меркель.

На зауваження про те, чому Меркель не зробила жодних висновків, якщо так чітко усвідомлювала, на що здатен Путін, та відказала, що конфлікти з Росією треба було спробувати розв’язати в мирний спосіб.

«Водночас ми також посилили принцип стримування… На саміті НАТО 2014 року в Уельсі була поставлена мета, щоб усі країни витрачали на оборону 2% свого ВВП. Я визнаю, що енергійність, з якою це просувалося, була обмеженою», – сказала вона.

У відповідь на критику стосовно того, що Меркель не запобігла ефективно агресії РФ, не зміцнила обороноздатність Німеччини, не поставила Україні зброю та не позбавила Німеччину залежності від російського газу колишня канцлерка відповіла, що «багато важливих моментів сьогодні забуваються». Зокрема, вона вказала, що Україна і Польща принципово не були проти імпорту російського газу через свою територію та отримання за це коштів.

Ангелу Меркель вперше обрали до Бундестагу у 1990 році, а з 2000 до 2018 року вона очолювала партію Християнсько-демократичний союз. Протягом 16 років, до виборів 2021 року, Меркель займала пост канцлера Німеччини, після чого вирішила не балотуватися знову. За час перебування на посаді вона вважалася однією з найвпливовіших політичних лідерів Європи та світу. Проте після початку повномасштабної війни в Україні політику Меркель почали жорстко критикувати, зокрема за спроби умиротворення Росії, залежність від російського газу та небажання визнавати свої помилки.

Нагадаємо, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час свого перебування на посаді перешкоджала Україні швидко приєднатися до НАТО, адже боялася військової відповіді з боку Росії.

До слова, Меркель незабаром презентує мемуари «Свобода: Спогади 1954-2021», у яких згадувала про зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, зокрема про Мюнхенську конференцію 10 лютого 2007 року. 

Як відомо, 26 листопада 2024 року ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель представить автобіографічну книжку «Свобода. Спогади 1954 – 2021».

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Теги: Ангела Меркель війна Володимир Зеленський путін НАТО

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