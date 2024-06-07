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Меркель приховала від Європи план Путіна щодо шантажу газом – Handelsblatt

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Меркель приховала від Європи план Путіна щодо шантажу газом – Handelsblatt
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін у палаці Мезеберг під час зустрічі у Нічеччині
фото Axel Schmidt, Reuters

Handelsblatt, який  отримав доступ до закритих документів по газопроводу «Північний потік-2», вважає, що уряд Німеччини підозрював Росію у шантажі

Криза цін на газ застала Німеччину неготовою. Ще до нападу Росії на Україну Берлін підозрював, що Кремль маніпулює ринком газу, але уряд нічого не зробив. Про це пише Handelsblatt.

Повідомляється, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у кінці 2021 року знала про наміри Росії обмежити постачання газу до Європи, але приховала цю інформацію.

Handelsblatt, який отримав доступ до закритих документів по газопроводу «Північний потік-2», вважає, що уряд Німеччини підозрював Росію у шантажі. У ноті міністерства економіки країни від серпня 2021 року, яку цитує Handelsblatt, йдеться, що, викликавши таким чином дефіцит газу, російська влада може спробувати форсувати введення «Північного потоку-2» в експлуатацію до того, як німецька влада проведе необхідну сертифікацію.

У документі зазначалося, що поведінка Росії «може мати драматичні наслідки», а наповнення сховищ газу йде «дуже повільно». До липня 2021-го сховища, що належать «Газпрому», були заповнені тільки наполовину.

Ця нота, за даними Handelsblatt, була відправлена ​​тодішньому міністру економіки та близькому соратнику Меркель Петеру Альтмайєру, він у свою чергу поінформував кабінет міністрів. Однак у жовтні 2021 року, пише Handelsblatt, Меркель, відповідаючи на запитання журналіста газети, сказала, що не бачить ознак того, що Росія скорочує постачання газу до Європи.

Нагадаємо, Україна могла отримати План дій щодо членства до НАТО (ПДЧ) в НАТО ще 2008 року, якби не позиція тодішньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Про це заявив експрезидент України Віктор Ющенко. За його словами, Сполучені Штати вже тоді хотіли надати ПДЧ Україні і Грузії. Ющенко зазначив, що коли їхав у Бухарест на саміт НАТО, то був впевнений, що Україна отримає ПДЧ.

Раніше повідомлялося, що Ангела Меркель заявила, що обрала поїздку в італійську Флоренцію, а не в Бучу, куди її запросив президент України Володимир Зеленський, щоб «дати зрозуміти, що вона більше не канцлер».

Також під час будівництва газопроводу «Північний потік-2» Росія через німецькі структури, які займаються ліцензуванням, намагалася отримати за допомогою запитів до органів влади таємну інформацію про підводні човни НАТО в Балтійському морі. Про це повідомило агентство dpa з посиланням на висновки парламентської слідчої комісії, створеної у земельному парламенті – ландтазі – землі Мекленбург-Передня Померанія, пише DW.

До слова, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН - Федеральний хрест Ордену За заслуги. До неї цієї нагороди відзначалися лише два колишні глави урядів, повідомляє Politico.

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Теги: росія Німеччина Ангела Меркель путін Європа Берлін влада Північний потік

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