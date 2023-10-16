Головна Думки вголос Юрій Богданов
search button user button menu button
Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Три мантри відчаю. Що нам нав'язує російська пропаганда

glavcom.ua
Кліше «довга війна вигідна Путіну» – це його пропаганда
фото з відкритих джерел

Що відбувається? Про тенденції і страхи

Три мантри відчаю – війна затягується, партнери нас зливають, наступ провалився – особливо гарно продаються, коли відчутних медійних рухів на фронті немає. А тут ще й росіяни лізуть під Авдіївкою. А ще Ізраїль, ХАМАС, Іран, Хезболла. Ми всі помремо? Нас зіллють на перемовинах? Змусять до капітуляції? Нас чекає Третя світова? Все пропало?

Ворог все ще дуже сильний і має запас міцності. Але їх кораблі тонуть, ППО горить, економіка  і фінансова система дають тріщини. У нас будуть літака і ракети. І цей контекст ігнорувати не можна. 

Що стосується контрнаступу. Логіка операцій спирається на баланс вигоди/втрати. Так, поки ніякого «вирішального прориву» не сталося. І ЗСУ не спробували (поки що) задіяти великі механізовані сили для «вирішального» прориву на Півдні. Але підтверджений візуально баланс втрат на Запорізькому напрямку (приблизно рівний) і на фронті загалом (сильно на нашу користь) говорить, що літо – осінь ЗСУ провели ефективно. Без зайвого ризику, без авантюр, без слідування медійним задачам попереду військової доцільності. 

Вся риторика «розчарування» базується на тому, що зовнішні спостерігачі чекали «танкових колон, від яких росіяни втечуть». ЗСУ не ризикували як росіяни під Вугледаром взимку чи Авдіївкою зараз. Що, за відсутності авіації, логічно. Процес буде таким, якщо хочемо мінімізувати втрати і не підставитись. 

Про наступ РФ. Їх активні дії паралельно з нашими – це нормально. Якщо росіяни на тактичному рівні вчаться, як і ЗСУ, то з їх стратегічним курсом все як у нацистів – політика визначає характер і зміст їх стратегічного задуму. Іноді це спрацьовує, але частіше – ні. Задачі на двох рівнях:

  1. Дати Путіну перемогу напередодні виборів. Бо за свою легітимність він переймається.
  2. Деморалізувати, збити мотивацію ЗСУ воювати, союзників допомагати. 

Чи спрацює? Дуже малоймовірно. РФ використовує тактику, яку чекають від ЗСУ – масований прорив техніки. І несе втрати, які не здатна на 100% компенсувати. 

Але жодна зі сторін наразі не може забезпечити вирішальної переваги, яка допоможе завершити війну швидко. Якщо не станеться якийсь фактор Х. Тому кожен обирає свій спосіб ведення війни. Ми – обережний. Росіяни – як зазвичай. 

Про втому партнерів. Я спостерігаю переважно за західним потоком новин. Наприклад, за такими: «Концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на постачання ЗСУ десятків тисяч снарядів типу L15, а також звичайних 155-мм снарядів Assegai для німецьких збройних сил на 2024 рік». І таких контрактів десятки. На різні озброєння. 

Не зважаючі на всіх божевільних, допомога України має потужну політичну і соціальну підтримку. І чим більше буде розганятися західна військова промисловість, тим озброєння і переозброєння України будуть мати більше гарантій. І відкриття «нових фронтів», коли Китай і Іран проявляють себе на Близькому Сході чи у Східній Азії, робить більш легітимною будь-яку підтримку боротьби проти агресивних диктатур. Тому додаткові точки напруги для нас виклик в тактиці, але перевага в стратегії. Тому потік зброї в Україну буде скоріше збільшуватися як мінімум весь 2024.

І фінішне. Кліше «довга війна вигідна Путіну» – це його пропаганда. Така саме як китайське «китайці планують на 100 років». Так, Китай, який за 100 років пережив 5 докорінних змін політичного курсу та 3 – економічної моделі. 

Економічні, технологічні ресурси Росії виснажуються набагато швидше ніж у США чи Європи. А людські ресурси України і запас легітимності продовження війни все ще надто великі, щоб Путін міг робити ставку на наше виснаження. Тому зберігаємо спокій і працюймо далі.

Читайте також: Війна в Ізраїлі. Росіяни вигадали дивний фейк
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: пропаганда війна путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Патріарх Кирило є пособником президента Росії Путіна у війні проти України та усього цивілізованого світу
Попи-шпигуни. Православна розвідка Путіна на Заході агресор
18 вересня, 21:00
«Укрзалізниця» хоче переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%
Експерт оцінив наслідки підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення
2 жовтня, 14:22
Українці, які ховаються від війни за кордоном, зіткнуться з «юридичними проблемами» після повернення додому
Офіс президента пояснив, що чекає на ухилянтів, які втекли за кордон
17 вересня, 19:47
Папа Франциск припустив, що деякі країни «грають» з Україною, спочатку надаючи зброю, а потім відмовляючись від своїх зобов’язань
Папа Римський пояснив, кому вигідна війна в Україні
24 вересня, 03:25
Нагірний Карабах, який міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але більшість населення якого складають вірмени, проголосив незалежність на тлі розпаду Радянського Союзу
Росія зрадила Вірменію і здала Карабах. Західне видання знайшло докази
4 жовтня, 10:37
Україна перенесла частину виробництва ракет за кордон – Данілов
Україна перенесла частину виробництва ракет за кордон – Данілов
29 вересня, 20:15
На платформі X (Twitter) зобов'язані дотримуватися закону ЄС, який регулює контент на платформах
Платформу Ілона Маска визнано найбільшим засобом поширення російської пропаганди
26 вересня, 13:52
Всесвітньо відома поп-виконавиця Мадонна висловила свою підтримку Україні
Мадонна розпочала довгоочікуваний світовий тур із підтримки України (відео)
Вчора, 14:16
Поки в Авдіївці неможливо проводити рятувально-пошукові роботи
П’ята доба неперервних штурмів: яка ситуація в Авдіївці
14 жовтня, 09:42

Юрій Богданов

Три мантри відчаю. Що нам нав'язує російська пропаганда
Три мантри відчаю. Що нам нав'язує російська пропаганда
Що Байден задумав на Близькому Сході
Що Байден задумав на Близькому Сході
Скільки триватиме війна? Варто прийняти реальність
Скільки триватиме війна? Варто прийняти реальність
Чергова «зрада»? Про польсько-українські відносини
Чергова «зрада»? Про польсько-українські відносини
Що відбувається? Про війну, настрої та перспективи
Що відбувається? Про війну, настрої та перспективи
Ми живемо у найважливіший момент історії України
Ми живемо у найважливіший момент історії України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Опозиція святкує перемогу у Польщі. Чого тепер чекати Україні
33K
Міноборони посилить контроль за чоловіками: ЗСУ пояснили гучну заяву про мобілізацію
32K
В одній з країн Європи рекордно побільшало чоловіків з України
13K
Екснардеп: Московська церква та ФСБ просто зараз проводять диверсію у Києві
13K
У Дніпрі прогриміли вибухи
8660
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину

Новини

600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Сьогодні, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 05:20
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
Сьогодні, 02:55
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:43
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 04:50
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:53

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту