До Казахстану їздив двійник Путіна: що видало диктатора

Експертка стверджує, що до Казахстану їздив не Путін, а чоловік, явно молодший за нього

Справжній Путін розмахує лише лівою рукою, а його дублер – двома

Нещодавно російський президент-диктатор Володимир Путін відвідав Казахстан, де зустрівся із президентом країни Касимом-Жомартом Токаєвим. У мережі звернули увагу на нетипову ходу і припустили, що це був двійник. Про це детальніше 24 Каналу розповіла політична аналітикиня Ольга Курносова.

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«На деяких відео точно не він, а молодша людина. Не лише хода, але й руками він зовсім не так махає. Справжній Путін розмахує лише лівою рукою, а цей – двома», – зауважила Ольга Курносова.

Вона додала, що відчуття «а цар-то не справжній» уже глибше проникає в російське суспільство.

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«Є дивні гіпотези. Верхівка, мабуть, знає про справжнього та «несправжнього» Путіна. Але, судячи з усього, у другому – третьому ешелоні теж це обговорюють. Оце відчуття «а цар-то не справжній» уже глибше й глибше проникає в російське суспільство», – вважає аналітикиня.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін може мати щонайменше трьох двійників, що свідчить про страхи кремлівського режиму.

Раніше повідомлялося, що у Кремлі запевняють, що у Путіна немає двійників. Про це сказав заступник керівника Адміністрації президента РФ, прессекретар диктатора Дмитро Пєсков.

Також розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін.