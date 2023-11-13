Кремль вирішує, хто буде прославляти Путіна перед виборами: стали відомі кандидати

Сам диктатор поки не підтвердив свого наміру брати участь у виборах

До групи увійдуть люди, які не викликають у росіян негативних асоціацій

Кремль розглядає варіанти складу ініціативної групи з висування Путіна у президенти, хоча сам він ще не оголосив про свою участь у виборах. Про це пише «Комерсант», посилаючись на джерела, близькі до адміністрації російського диктатора.

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Зазначається, що майбутні члени ініціативної групи повинні бути різними зрізами суспільства, а також впливати на свою аудиторію. Усі можливі кандидатури мають у тому числі пройти соціологічні виміри.

У статті йдеться, що можливими членами ініціативної групи можуть стати режисер Микита Міхалков, дитячий лікар Леонід Рошаль, співак Шаман, командир донбаського батальйону «Спарта» та спікер парламенту так званої «днр» Артем Жога. Обговорювався і варіант, коли до складу ініціативної групи можуть увійти заступники секретаря генради партії «Єдина Росія».

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За словами одного з джерел видання, у групі варто чекати людей, які асоціюються зі спеціальною військовою операцією. Не виключається, до неї увійде і перша жінка-космонавт Валентина Терешкова. У статті також йдеться, що до групи мають увійти люди, образ яких не має жодних негативних аспектів.

За словами одного з джерел, ключовим є вплив на аудиторію – наприклад, Валентина Терешкова для більшості росіян – перша жінка-космонавт і це ключове в її образі. Повідомляється, що при цьому не є важливим, чи вона викликає у когось негативні асоціації.

За законом вибори президента РФ мають відбутися 17 березня 2024 року. Рада Федерації має ухвалити рішення про проведення виборів у період з 8 по 18 грудня 2023 року.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін, ймовірно, уникатиме теми війни в Україні під час своєї передвиборчої кампанії 2024 року. Натомість, він зосередиться на «стабільності Росії» та критиці Заходу.