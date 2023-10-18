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Окупанти можуть застосовувати «Кинджали» для нових цілей – ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти можуть застосовувати «Кинджали» для нових цілей – ЗСУ
фото ілюстративне

Путін заявив, що російські літаки, обладнані ракетами «Кинджал» будуть патрулювати Чорне море

Російські окупанти можуть почати бити по українських портах ракетами «Кинджал». Про це заявила речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк на брифінгу.

«Ми поки що не спостерігаємо надзвичайної активності саме такої авіації в Чорному морі, хоча не виключається, що вони можуть спробувати і такі маневри, і в тому числі переорієнтувати загрози такими ракетами аеродинамічними як «Кинджал» на інші регіони. Якщо раніше ми говорили про те, що вони намагались атакувати більше столицю і загрожувати більше безпосередньо, за їх параметрами, центру прийняття рішень, зараз при певній орієнтації ворога на те, щоб зайняти місце України в зерновій ініціативі, можуть опинитись під ударами і порти, зокрема, з використанням такої зброї», – сказала вона.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що російські літаки, обладнані ракетами «Кинджал», будуть на постійній основі патрулювати повітряний простір над Чорним морем.

До слова, триває 602-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Теги: війна ракета путін

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