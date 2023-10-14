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Вірменія затвердила ратифікацію Римського статуту, який дозволяє заарештувати Путіна

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Вірменія затвердила ратифікацію Римського статуту, який дозволяє заарештувати Путіна
Вірменія зобов'язалася виконувати всі рішення Міжнародного кримінального суду
фото з відкритих джерел

Влада Вірменії буде зобов'язана затримати на своїй території Володимира Путіна, адже Міжнародний кримінальний суд виписав ордер на його арешт

Президент Вірменії Вардан Хачатурян офіційно затвердив ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Про це повідомили на офіційному сайті президента Вірменії.

«13 жовтня президент Республіки Вірменія Вардан Хачатурян підписав заяву про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду, підписаного 17 липня 1998 року, і про прийняття заяви «Про визнання задньою силою юрисдикції Міжнародний кримінальний суд Республікою Вірменія» на підставі статті 12, частина 3 Статуту», – йдеться у повідомленні пресслужби.

Слід зауважити, що 3 жовтня вірменський парламент ратифікував Римський статут. Відповідно до нього, країна зобов'язалася виконувати всі рішення Міжнародного кримінального суду. Це означає, що влада Вірменії буде зобов'язана затримати на своїй території Володимира Путіна та Марію Львову-Бєлову, щодо яких Міжнародний кримінальний суд виписав ордери на арешт.

Москва раніше назвала недружнім кроком намір Єревана ратифікувати Римський статут та зявила, що цей крок «матиме найбільш негативні наслідки для двосторонніх відносин».

Зокрема прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання щодо ставлення РФ до ратифікації Вірменією Римського статуту, заявив: «Безумовно, це не те, що ми вітаємо. Але Вірменія - суверенна держава, і ми, звичайно, сподіваємося, що подібні рішення не негативно впливатимуть на наші двосторонні відносини, тому що тут йдеться саме про статут, який ми не визнаємо, ми не є його учасниками, але ці рішення є для нас надзвичайно ворожими».

Раніше повідомлялося, що політичні сили Вірменії закликали владу держави розірвати всі військові та економічні угоди з РФ.

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Теги: Римський статут Міжнародний кримінальний суд Вірменія

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