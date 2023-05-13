На Київщині внаслідок падіння дрона пошкоджено будинок

Ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ, були знищені

У результаті падіння безпілотника спалахнула пожежа

У ніч на 13 травня під час чергової ворожої атаки на Київщині було пошкоджено житловий будинок. Про це повідомив речник ДСНС України Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону.

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«У Київській області внаслідок падіння БПЛА, вірогідно, збиття, пошкоджено один із житлових будинків», – сказав він.

У результаті падіння безпілотника спалахнула пожежа.

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Даних про постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 13 травня Росія запустила дрони по північних регіонах, зокрема по Києву та Київській області. Під час повітряної тривоги, яка в Києві та області тривала 2,5 години, в повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські баражуючі боєприпаси Shahed. Всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ, успішно знищені, повідомила КМВА.

Також під час повітряної тривоги у Хмельницькій області прогриміли вибухи. Хмельницька обласна військова адміністрація повідомила про приліт по критичній інфраструктурі. Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів.

У результаті ворожих обстрілів Хмельниччини тимчасово обмежено рух потягів у регіоні, частина поїздів вимушено прямуватиме об'їзним шляхом.

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Також вибухи прогриміли в Миколаєві.