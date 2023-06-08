Путін відклав щорічну «пряму лінію» через контрнаступ ЗСУ

У Кремлі хочуть організувати пряму лінію до того, як розпочнеться виборча кампанія Путіна

Диктатор може зустрітись з росіянами аж наприкінці року

Російський диктатор Володимир Путін відклав «пряму лінію» з громадянами, під час якої у вільному режимі відповідав на питання, що цікавлять росіян, через контрнаступ України. Про це пише The Moscow Times.

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Зазначається, що спочатку пряму лінію збиралися провести цього літа, але «кілька тижнів тому» стало зрозуміло, що доведеться переносити подію.

«Зараз попередньо планується провести її у листопаді-грудні», – розповів співрозмовник з Кремля.

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Зазначається, що вибір такого часу безпосередньо пов'язаний із ситуацією на фронті.

За словами співрозмовника, у Кремлі хочуть організувати пряму лінію до того, як розпочнеться офіційна кампанія Путіна щодо переобрання на пост президента. Президентські вибори мають бути офіційно призначені у грудні цього року, а відбудуться вони 17 березня 2024 року. Кремль готує перепризначення Путіна на черговий шестирічний термін. За словами джерел, ключовою агітаційною лінією в кампанії Путіна буде принцип «було-стало-буде». Для цього на ВДНГ з 4 листопада 2023 року по 24 квітня 2024 року пройде міжнародна виставка-форум «Росія».

Раніше Держдума визнала, що всі цілі Путіна в Україні провалилися.

До слова, триває 470-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів, зокрема, житлових кварталів. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.