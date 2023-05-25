СБУ повідомила про підозру віцеадміралу РФ, винному в обстрілі енергооб'єктів

Командувачу Чорноморського флоту РФ Віктору Соколову загрожує довічне ув'язнення

Командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов наказував обстрілювати ракетами «Калібр» енергооб’єкти на території України. За це йому оголосили три підозри українські правоохоронці. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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«У період з 10 серпня 2022 року Соколов особисто віддавав накази щодо регулярних бойових пусків крилатих ракет 3М14 «Калібр» по енергетичній інфраструктурі нашої держави», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через ворожі обстріли загинуло чотири мирних жителів, ще 40 – отримали поранення. Повітряні атаки агресор здійснював по енергооб’єктах у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях.

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Також встановлено, що російські обстріли завдали значних втрат національній системі життєзабезпечення цивільного населення України. Крім того, ракетні удари РФ призводили до тимчасової зупинки роботи десятків місцевих навчальних закладів, лікарень та інших соціальних установ.

Слідчі Служби безпеки України повідомили Соколову про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

Порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою;

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Йому загрожує довічне позбавлення волі. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ повідомила про підозру українському генерал-майору міліції. Зловмисником виявився колишній начальник Управління МВС у Херсонській області, який у 2014 році звільнився з лав правоохоронних органів у званні генерал-майор міліції.