Тілліс: Дії президента та його коментарі є прямо протилежними намірам цього законопроекту

Тім Тілліс: «Я справді вважаю, що є законні підстави стверджувати, що президент не дотримується закону»

Рішення Дональда Трампа тимчасово зняти санкції з російського пального заради постачання дизелю на світові ринки викликало жорстку критику серед конгресменів та міжнародних партнерів. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Сенатор-республіканець Том Тілліс запевнив, що такі дії президента можуть бути незаконними та створювати загрозу американцям. Крім того, політик висловив переконання, що Володимир Путін використає цю ситуацію для підриву авторитету очільника Білого дому.

До звинувачень долучилися й інші відомі політики: конгресмен Дон Бейкон назвав підтримку воєнної економіки РФ морально неприпустимою, а колишній віцепрезидент Майк Пенс оголосив скасування обмежень зрадою пам'яті сенатора Ліндсі Грема, на честь якого нещодавно ухвалили закон про санкції проти Росії та Ірану.

Негативно оцінив домовленість і прем'єр-міністр Канади Марк Карні, підкресливши під час розмови з Володимиром Зеленським, що кроки США суперечать спільним зусиллям із досягнення миру в Європі.

Попри суттєве падіння рейтингів Трампа та застереження експертів про неефективність угоди для тривалого зниження цін, Білий дім відстоює свій крок. Міністр фінансів Скотт Бессент і сенатор Джон Баррассо наголошують, що президент діє у межах своїх повноважень, аби захистити фермерів та споживачів від високої інфляції напередодні виборів до Конгресу.

Паралельно з цим Трамп оголосив про нібито негайне «енергетичне припинення вогню» між Києвом та Москвою, хоча в Україні чекають підтвердження та деталей цієї заяви, а Кремль взагалі утримується від коментарів.

Нагадаємо, американський конгресмен від Республіканської партії Брайан Фіцпатрік повідомив про підготовку нової законодавчої ініціативи під назвою «Акт Рональда Рейгана мир через силу».

Головна мета документa – запровадити абсолютне блокування будь-яких закупівель нафти з Росії.

До слова, політика другої адміністрації Дональда Трампа спричинила нову хвилю дискусій у Вашингтоні щодо можливості оголошення йому третього імпічменту.

На думку критиків американського лідера, його нинішні рішення – від залучення Національної гвардії та прикордонних служб для внутрішніх потреб до спроб контролювати бюджет, тиску на пресу й правопорушень щодо освітніх і юридичних установ – мають деспотичний характер та порушують конституційний лад країни.