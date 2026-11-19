Федеральне велике журі США висунуло обвинувачення 25-річному громадянину Росії Ігорю Д'ю (Igor D’iu), якого підозрюють у роботі на російську державу та стеженні за співробітниками американської технологічної компанії Palantir Technologies. За версією слідства, росіянин збирав інформацію про працівників підприємства через його допомогу Україні у війні проти РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство юстиції США та Reuters.

За даними американського Мін'юсту, чоловікові інкримінують змову з метою діяльності як агента іноземної держави, виконання відповідних завдань без повідомлення американської влади, переслідування людей та шахрайство з документами. У судових матеріалах також фігурує ім'я Ігор Голоднюк.

Слідство встановило, що влітку 2026 року росіянин незаконно потрапив до США через Мексику. Перед цим він вилетів зі Стамбула до Мехіко, де спільники допомогли йому організувати перетин американського кордону.

За версією обвинувачення, Д'ю завербували через Telegram. Куратори забезпечували його грошима, обладнанням та інструкціями. Вони пояснювали, що він працює на «батьківщину», і вимагали збирати інформацію про співробітників американської компанії, оскільки вона допомагає Україні у війні проти Росії.

Одним із завдань росіянина було спостереження за працівниками компанії поблизу її офісу в Пало-Альто, штат Каліфорнія. Зокрема, він відвідував кав'ярню, де фотографував екрани ноутбуків співробітників. Також куратори доручали йому залишати комп'ютери в певних місцях, щоб спільники могли підключатися до них дистанційно та намагатися отримати інформацію.

Згодом підозрюваний почав збирати домашні адреси працівників та стежити за їхніми пересуваннями. За матеріалами слідства, 3 вересня він майже 50 км переслідував автомобілем співробітницю компанії, яка їхала з Пало-Альто в напрямку Сан-Франциско.

Жінка намагалася відірватися від переслідувача, змінювала маршрут та заїжджала на другорядні дороги. Однак чоловік продовжував рухатися за нею, зокрема порушуючи правила дорожнього руху. Зрештою співробітниця зателефонувала до поліції та за рекомендацією правоохоронців поїхала до поліцейського відділку. Після цього переслідування припинилося.

Для приховування особи росіянин, за даними слідства, використовував підроблене посвідчення особи штату Каліфорнія та змінений американський паспорт на ім'я Г'юго Лендрі Джонса. Після інциденту з переслідуванням жінки він змінив автомобіль і номер телефону, виїхав до штату Невада, а згодом повернувся до району Сан-Франциско.

У жовтні співробітники ФБР провели обшуки за місцем проживання підозрюваного в Іст-Пало-Альто. Правоохоронці вилучили близько $18 тис. готівкою, два ноутбуки, два iPhone, два російські паспорти, обладнання для бездротового зв'язку та підроблені документи.

Крім того, слідчі знайшли записник із десятьма адресами, значна частина яких належала співробітникам технологічної компанії. Також виявили досьє щонайменше на трьох працівників із персональними даними, відомостями про їхні родини, освіту та професійну діяльність.

Д'ю перебуває під вартою з 2 листопада. Наступне судове засідання призначене на 24 листопада. У разі визнання винним за всіма пунктами обвинувачення йому загрожує сукупно до 21 року позбавлення волі. Водночас остаточне покарання визначатиме суд.

Американське Міністерство юстиції розглядає справу як імовірну операцію за підтримки російської держави, спрямовану проти працівників оборонної технологічної компанії через її співпрацю з Україною.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про співпрацю Міністерства оборони України з Palantir у сфері штучного інтелекту. У травні 2026 року тодішній міністр оборони Михайло Федоров зустрівся з генеральним директором компанії Алексом Карпом. Сторони обговорили використання технологій для аналізу повітряних атак, опрацювання розвідувальних даних і планування далекобійних ударів по російських цілях.

Також ексміністр оборони Михайло Федоров оголосив про створення власної компанії у сфері оборонних технологій. За його словами, першим ключовим інвестором нового проєкту має стати генеральний директор Palantir Алекс Карп. Ініціатива спрямована на використання українського досвіду технологічної війни для розробки нових оборонних рішень.

Крім того, у липні 2024 року Валерій Залужний зустрівся з виконавчим віцепрезидентом Palantir у Великій Британії та Європі Луїсом Мозлі. Під час переговорів сторони обговорили співпрацю у сфері використання штучного інтелекту на полі бою та аналізу великих масивів даних.