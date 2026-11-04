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Трамп оголосив космічний простір «провінцією людства»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп оголосив космічний простір «провінцією людства»
Трамп хоче, щоб Сполучені Штати визначали майбутнє людства у Всесвіті
фото: Getty Images

Дональд Трамп: «Нація, яка лідирує в космосі, формуватиме майбутнє людства – і цією нацією будуть Сполучені Штати Америки»

У день виборів президент Дональд Трамп підписав прокламацію, що проголошує космічний простір «провінцією всього людства» та підтверджує наміри США очолити розробку й дослідження Сонячної системи. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

У Білому домі опублікували документ, згідно з яким США мають повернутися на Місяць до 2028 року та спрямувати ресурси на висадку людини на Марс.

У документі зазначається, що саме Сполучені Штати визначатимуть майбутнє людства у Всесвіті та очолюватимуть місію просування до його найвіддаленіших куточків.

Президент спирається на повноваження, надані Конституцією США, стверджуючи право країни на розробку та освоєння космічних ресурсів.

Документ закріплює цілі, раніше оголошені Трампом, зокрема повернення американців на Місяць до 2028 року та наступну підготовку місії на Марс.

Оприлюднення прокламації відбулося саме в день голосування, коли увага всієї країни була прикута до виборів до Конгресу та визначення подальшого балансу влади.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбуваються проміжні вибори до Конгресу, за результатами яких визначиться, хто контролюватиме Палату представників і Сенат протягом наступних двох років президентства Дональда Трампа. Перші результати голосування очікуються в ніч на 4 листопада за київським часом.

До слова, близькі до Дональда Трампа, повідомляють, що приватні розмови президента свідчать про його побоювання щодо можливого найгіршого сценарію для Республіканської партії. Перші реальні підсумки з'являться, коли закриються виборчі дільниці в Кентуккі та Індіані.

Теги: Дональд Трамп США космос

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