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Російський флот тікає вже навіть із Криму: Зеленський звернувся до жителів півдня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російський флот тікає вже навіть із Криму: Зеленський звернувся до жителів півдня
Зеленський: Усіма засобами працюємо заради того, щоб війна завершилася поразкою окупантів
фото скріншот відео

 Володимир Зеленський: «Україна поверне свою територію, своїх людей. Ми нікого окупантам не залишимо»  

Україна ніколи не змириться із окупацією Півдня і Сходу, та докладе максимально зусиль аби звільнити свої території. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Хочу зараз окремо сказати всім нашим людям у Криму, у Севастополі, в усіх окупованих районах Півдня та Сходу нашої держави. У поки що окупованих районах. Дорогі українці! Усі ви відчуваєте, що російська присутність на нашій землі не назавжди. Я знаю це. Україна поверне свою територію, своїх людей. Ми нікого окупантам не залишимо. І всіма засобами працюємо заради того, щоб ця війна завершилася поразкою окупантів», – сказав глава держави.

Зеленський також підкреслив, що сьогодні відбулася низка важливих міжнародних зустрічей, зокрема саміт Кримської платформи. «Відбувся черговий саміт Кримської платформи, її парламентського виміру. Перший такий саміт був проведений торік у Хорватії, тепер другий – у Чехії. Я вдячний нашим чеським партнерам за допомогу в організації саміту.

Потужна декларація саміту – підтримка України, нашої територіальної цілісності та суверенітету, необхідності звільнити всю нашу землю від окупанта і всіх наших людей – із російської неволі. Підтримка нашої Формули миру. Чіткий голос за посилення тиску на Росію та саме таку допомогу Україні, яка потрібна для перемоги в цій війні», – додав президент.

Зеленський наголосив, що звернувся до учасників саміту та окреслив українську тактику щодо Чорноморського регіону й Криму. «Попри багато сумнівів, які були в різних світових суб’єктів, Україна довела, що здатна перемагати – попри всі складнощі – саме в Чорноморському регіоні. Це справді історичне досягнення, коли російський флот тікає не лише із західної частини моря, але вже навіть і з Криму», – сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський зустрівся з міністром оборони Данії.

Теги: Крим президент Володимир Зеленський українці війна

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