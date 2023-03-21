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Ордер на арешт Путіна: уряд Угорщини підтвердив блокування спільної заяви з ЄС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ордер на арешт Путіна: уряд Угорщини підтвердив блокування спільної заяви з ЄС
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна
фото з відкритих джерел

Будапешт виступив проти резолюції, яку Жозеп Боррель хотів видати від імені всіх країн-членів ЄС

Уряд Угорщини підтвердив, що глава МЗС Петер Сійярто заблокував спільну заяву країн-членів Європейського Союзу щодо виданого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Це випливає з урядового коментаря, наданого виданню Index.

Видання отримало відповідь від уряду про те, що Будапешт не накладав вето на ордер на арешт Путіна, а «лише виступив проти резолюції, яку Жозеп Боррель хотів видати від імені всіх країн-членів ЄС».

«Міністр закордонних справ Петер Сійярто висловив протест проти цього», – йдеться у коментарі.

Угорський уряд дотримувався позиції, що Боррель повинен був виступити із заявою лише від свого імені, а не від імені всіх країн-членів союзу.

Нагадаємо, у понеділок Bloomberg повідомив, що Угорщина заблокувала спільну заяву і через це Боррель опублікував заяву від свого імені, у якій рішення Міжнародного кримінального суду він «узяв до відома».

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та  уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

Теги: міністр Будапешт Угорщина арешт протест путін Міжнародний кримінальний суд

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