«На поповнення підуть роки». США зіштовхнулися з дефіцитом одного виду озброєння

Адміністрація Байдена виявила низькі запаси боєприпасів 155

У США закінчуються власні запаси боєприпасів на тлі військової допомоги Україні у війні з Росією. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає CNN.

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«Адміністрація президента Джо Байдена після вступу на посаду виявила, що загальні запаси боєприпасів 155, які є стандартними боєприпасами НАТО, які використовуються для артилерійських пострілів, були відносно низькими», – зазначив посадовець.

За його словами, адміністрація також з’ясувала, що на поповнення запасів до прийнятного рівня підуть не місяці, а роки. Це є складним завданням для країни, яка надає допомогу Україні, зауважив радник очільника США.

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«Президент Байден наказав Пентагону швидко працювати над розширенням можливостей США з виробництва всіх боєприпасів, які можуть знадобитися нам у будь-якому конфлікті і в будь-який час. Місяць за місяцем ми нарощуємо наші можливості з постачання боєприпасів», – підкреслив Салліван.

Нагадаємо, 14 липня палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про оборонні витрати у 2024 році на загальну суму $886 млрд. Серед іншого, він передбачає виділення $300 млн на військову допомогу Україні. Це на $500 млн менше, ніж було виділено торік в межах оборонного бюджету США.

До слова, 7 липня Вашингтон оголосив про черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад $500 млн, до якого, зокрема, ввійшли касетні боєприпаси.

Як повідомлялося, командувач оперативно-стратегічного угрупування «Таврія» Олександр Тарнавський 13 липня заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти Росії.