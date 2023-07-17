Головна Світ Політика
search button user button menu button

«На поповнення підуть роки». США зіштовхнулися з дефіцитом одного виду озброєння

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«На поповнення підуть роки». США зіштовхнулися з дефіцитом одного виду озброєння
Артилерійські боєприпаси калібру 155-мм
фото: mil.in.ua

Адміністрація Байдена виявила низькі запаси боєприпасів 155

У США закінчуються власні запаси боєприпасів на тлі військової допомоги Україні у війні з Росією. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає CNN.

«Адміністрація президента Джо Байдена після вступу на посаду виявила, що загальні запаси боєприпасів 155, які є стандартними боєприпасами НАТО, які використовуються для артилерійських пострілів, були відносно низькими», – зазначив посадовець.

За його словами, адміністрація також з’ясувала, що на поповнення запасів до прийнятного рівня підуть не місяці, а роки. Це є складним завданням для країни, яка надає допомогу Україні, зауважив радник очільника США.

«Президент Байден наказав Пентагону швидко працювати над розширенням можливостей США з виробництва всіх боєприпасів, які можуть знадобитися нам у будь-якому конфлікті і в будь-який час. Місяць за місяцем ми нарощуємо наші можливості з постачання боєприпасів», – підкреслив Салліван.

Нагадаємо, 14 липня палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про оборонні витрати у 2024 році на загальну суму $886 млрд. Серед іншого, він передбачає виділення $300 млн на військову допомогу Україні. Це на $500 млн менше, ніж було виділено торік в межах оборонного бюджету США.

До слова, 7 липня Вашингтон оголосив про черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад $500 млн, до якого, зокрема, ввійшли касетні боєприпаси.

Як повідомлялося, командувач оперативно-стратегічного угрупування «Таврія» Олександр Тарнавський 13 липня заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти Росії.

Теги: США боєприпаси озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський митець вирішив використати для будівництва пластик, сміття та дерево
Із сміття та гілок: художник із США показав, яке побудував місто (фото)
14 липня, 22:00
Основною темою саміту НАТО стане статус України
Чого чекати Україні від саміту НАТО? Прогнози світових ЗМІ
11 липня, 09:50
Президент США Джо Байден
Байден відповів, чи готові США надати Україні гарантії безпеки за прикладом Ізраїлю
8 липня, 02:11

Політика

«На поповнення підуть роки». США зіштовхнулися з дефіцитом одного виду озброєння
«На поповнення підуть роки». США зіштовхнулися з дефіцитом одного виду озброєння
США пояснили Росії наслідки зриву зернової угоди
США пояснили Росії наслідки зриву зернової угоди
Майбутнє України – у НАТО: Білий дім зробив заяву
Майбутнє України – у НАТО: Білий дім зробив заяву
Путін прокоментував передачу касетних боєприпасів для України
Путін прокоментував передачу касетних боєприпасів для України
Росія заявила про масовану атаку безпілотників на окупований Крим
Росія заявила про масовану атаку безпілотників на окупований Крим
Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі
Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Онуфрій заявив, що митрополит Павло недостойний бути в СІЗО: курйозне відео
51K
Російські десантники погрожують Шойгу розплатою за «Батю» (відео)
16K
Під Бахмутом ЗСУ взяли у полон окупанта, який заснув на посту (відео)
14K
Скільки росіян звернулися із проханням взяти їх у полон. Речник «Хочу жити» назвав число
9092
ЗМІ назвали ключову проблему українського контрнаступу
5471
Росія заявила про масовану атаку безпілотників на окупований Крим

Новини

Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
Вчора, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту