Росія потрібна Америці? Спростовуємо поширені міфи

Вашингтон не дозволить Путіну так просто вискочити з пастки

Є кілька міфів про наші відносини зі стратегічним союзником (США), які сьогодні домінують у публічному дискурсі.

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Перший: американці бояться перемоги України над Росією. Другий: ще більше американці бояться того, що Росія «розвалиться». Третій: американці штовхають наше керівництво до того, щоб завершити війну якомога швидше.

Насправді, американцям не потрібна перемога України у тому сенсі, як ми її розуміємо (повне звільнення окупованих територій).

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У класичній воєнній теорії метою воєнних дій не є захоплення територій. Такою метою є розгром (в ідеалі – знищення) армії противника. Сьогодні в епоху гібридних війн мета є значно ширшою – втрата легітимності ворожого уряду, економічне ослаблення противника, руйнування його альянсів, втрата ним технологічного і виробничого потенціалу, моральна деградація населення і т.ін. А також, звичайно, нищення військової могутності.

Усе це зараз відбувається з Росією. Завдання США полягає в тому, щоб усе це продовжувало відбуватися з Росією і після завершення активних бойових дій. Для цього треба, щоб

Путін лишався при владі, забезпечуючи інерційну деградацію системи управління РФ та посилюючи розчарування імперською ідеєю в російському суспільстві та дискредитуючи Росію в очах її партнерів і союзників (Китаю, Туреччини, Індії та ін.);

жодних підстав для зняття економічних санкції не виникло;

активні бойові дії тривали до моменту втрати боєздатності, принаймні, сухопутних військ РФ;

російський ВПК втратив здатність продукувати сучасне озброєння.

Ось, така Росія потрібна Америці.

Тому Вашингтон не дозволить Путіну так просто вискочити з пастки. Тому нашим військам доведеться методично перемелювати живу силу, техніку і ресурси противника. Тому ніякого мирного договору не буде, а буде вимушена зупинка просування військ з одного й іншого боків на певній точці еквілібруму. Тому нас не приймуть до НАТО, щоб гра в «солом'яного бичка» тривала до повного виснаження російського «ведмедя».

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Альтернативні сценарії для Росії:

Зміна влади з поворотом вправо. Останні події показали, що реальною організованою силою в Росії є турбопатріоти і кримінал (уособленням яких є Пригожин). Америці (як і Європі) такий варіант явно не підходить. Він, до того ж, дає старт перезавантаженню режиму, а його нова версія може стати ще небезпечнішою. Зміна влади з поворотом до демократії. Можливо лише внаслідок повної військової поразки, наступного соціально-економічного колапсу та переходу до зовнішнього управління з боку Заходу. Сценарій дуже малоймовірний у ближчій перспективі і дуже витратний для Заходу. Розпад РФ через автономізацію регіонів. Можливий лише як продовження сценаріїв 1 і 2 та лише обтяжує їхні негативні наслідки в очах Заходу.

Тому треба визнати, що Америка нічого не боїться. Вона просто реально оцінює ситуацію і піклується виключно про власні інтереси. І це нормально.