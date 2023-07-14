Із сміття та гілок: художник із США показав, яке побудував місто (фото)

53-річний художник-інсталятор вирішив в оригінальний спосіб втілити свою мрію

Американський художник на ім'я Буа побудував у лісі «місто» із гілок та сміття. Загалом на його ділянці площею 11 гектарів розташовано 30 будівель. Про це пише New York Post.

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Об'єкт під назвою «Дім-б»(b-Home) розташований у штаті Нью-Йорк, поряд з горою Веддер. Усі будівлі споруджені з дерева та непотрібних речей, які знайшов Буа.

Серед будівель є вежа з вініловими пластинками замість черепиці, фігура ведмедя з колючого дроту та бункер із наповнених брудом мішків. У «місті» також є дерев'яні мости, сходи та власна церква з лавами та вітражами.

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Як повідомляє сайт Метта Буа це «фантастичний парк скульптур у лісі», «міфічне перепрофільоване місто», «поєднання малих зразків народної, експериментальної та фантазійної архітектури».

Автор проекту купив ділянку землі у 2006 році за $33 тис., після чого попросив знайомих допомогти із будівництвом.

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Спочатку Буа проживав на території «Дома-б» на постійно. Спочатку він спав у наметі, потім збудував дерев'яний котедж із духовкою. У ньому немає електрики та водопровідної системи, проте є біо-туалет із компостноямою, генератори та сонячні батареї. Зараз котедж використовується як арт-студія художника, а от про подальше призначення свого «міста» його творець поки що мовчить.

Сам він мешкає не у «Дім-б», а у сусідньому містечку Паленвілл, на фермі площею близько одного гектара з дружиною, дочками та двома білими кіньми.

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Нагадаємо, спортсменка-екстремалка з Іспанії провела 500 днів у печері недалеко від міста Гранада на глибині 70 метрів, та навіть не мала бажання вийти назовні.

Унікальний експеримент провела 50-річна Беатріс Фламіні. За словами її команди, вона встановила світовий рекорд за часом, проведеним людиною в печері на самоті. За перебігом випробування ретельно стежили вчені, які бажають досліджувати можливості розуму.

Жінці було 48 років, коли вона спустилася до печери 20 листопада 2021 року. На самоті під землею вона відзначила два дні народження. Фламіні розповіла, що цей час пролетів дуже швидко.