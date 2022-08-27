Рашисти розбомбили «центр прийняття стратегічних рішень» (фото)
Російські окупанти розбомбили важливу ціль – біотуалет
Росіяни розбомбили біотуалет, фото у Facebook поділився Володимир Скорик.
«У Харкові сьогодні вночі надприцільним ударом був демілітарізований центр прийняття стратегічних рішень – біотуалет!», – йдеться у дописі.
Соцмережі активно відреагували на допис. У коментарях люди жартують, що Росія назве цей туалет секретною лабораторією біозброї.
Нагадаємо, сьогодні українська авіація вдарила по ППО окупантів в Херсоні.
Також вчора, 26 серпня, ЗСУ вдарили по мосту Каховської ГЕС.
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