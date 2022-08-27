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Рашисти розбомбили «центр прийняття стратегічних рішень» (фото)

glavcom.ua
Рашисти розбомбили «центр прийняття стратегічних рішень» (фото)
Рашисти розбомбили біотуалет
Фото з відкритих джерел

Російські окупанти розбомбили важливу ціль – біотуалет

Росіяни розбомбили біотуалет, фото у Facebook поділився Володимир Скорик.

«У Харкові сьогодні вночі надприцільним ударом був демілітарізований центр прийняття стратегічних рішень – біотуалет!», – йдеться у дописі.

Рашисти розбомбили біотуалет
Рашисти розбомбили біотуалет
Фото з відкритих джерел

Соцмережі активно відреагували на допис. У коментарях люди жартують, що Росія назве цей туалет секретною лабораторією біозброї.

Нагадаємо, сьогодні українська авіація вдарила по ППО окупантів в Херсоні

Також вчора, 26 серпня, ЗСУ вдарили по мосту Каховської ГЕС.

Теги: росія ЗСУ війна

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