ЗСУ вдарили по мосту Каховської ГЕС: фото наслідків
Окупанти мають лишитися без шляхів постачання зброї та боєприпасів
ЗСУ сьогодні вдарили по Дарʼївському мосту через річку Інгулець. Також наші воїни атакували гелікоптерами Мі-8 скупчення окупантів та їхньої техніки в районі Високопілля. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».
Згодом з'явилися фото наслідків удару по шляхопроводу.
Нагадаємо, також удень 26 серпня над Антонівським мостом, що з'єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню, був помітний дим.
Раніше, 24 серпня, на Херсонщині Збройні сили України знову влучили в міст біля ГЕС.
21 серпня в окупованій Новій Каховці пролунало 15 вибухів. Також сьогодні Збройні сили України знову поцілили по Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні. Захисники влучили в колону автомобілів рашистської армії з боєприпасами.
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