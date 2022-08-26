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ЗСУ вдарили по мосту Каховської ГЕС: фото наслідків

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ вдарили по мосту Каховської ГЕС: фото наслідків
Шляхопровід зазнав ушкоджень
фото: Бабель

Окупанти мають лишитися без шляхів постачання зброї та боєприпасів

ЗСУ сьогодні вдарили по Дарʼївському мосту через річку Інгулець. Також наші воїни атакували гелікоптерами Мі-8 скупчення окупантів та їхньої техніки в районі Високопілля. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Дарʼївський міст розташований біля села Дарʼївка Херсонського району Херсонської області в бік Каховської ГЕС. Він сполучає Херсон і Нову Каховку на правому березі Дніпра.

Згодом з'явилися фото наслідків удару по шляхопроводу. 

3 фото
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Нагадаємо, також удень 26 серпня над Антонівським мостом, що з'єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню, був помітний дим.

Раніше, 24 серпня, на Херсонщині Збройні сили України знову влучили в міст біля ГЕС.

21 серпня в окупованій Новій Каховці пролунало 15 вибухів. Також сьогодні Збройні сили України знову поцілили по Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні. Захисники влучили в колону автомобілів рашистської армії з боєприпасами.

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Теги: міст ЗСУ

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