Головна Світ Політика
search button user button menu button

Заборона європейських віз для росіян: Шольц виступив із заявою

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Заборона європейських віз для росіян: Шольц виступив із заявою
фото з відкритих джерел

Олаф Шольц: «Це війна Путіна»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС, наприклад, з туристичною метою. Про це він сказав у четвер в рамках щорічної пресконференції канцлера Німеччини.

«Це війна Путіна. І тому мені важко з цією ідеєю», – цитує канцлера Німеччини Der Tagesspiegel.

За словами Шольца, ЄС уже прийняв рішення про персональні санкції проти людей з центрів ухвалення рішень у Москві.  «Ми будемо продовжувати це», – сказав Олаф Шольц.

Однак він не вважає виправданим запровадження каральних заходів проти всіх росіян. За його оцінкою, така заборона послабила б ефективність санкцій, «якби вони були спрямовані проти всіх, включаючи невинних».

Нагадаємо, сьогодні Сейм Латвії ухвалив заяву про цілеспрямовані військові атаки Росії на мирне населення України та громадський простір, у якій насильство Росії проти мирного населення визнається тероризмом, а РФ державою, яка підтримує тероризм.

Сейм закликає країни Євросоюзу негайно припинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.

Теги: Німеччина візи росія Олаф Шольц

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шольц заявив, що гарантії безпеки мають бути адаптовані до «конкретної ситуації»
Німеччина готова дати Україні гарантії безпеки, – Шольц
6 липня, 15:43
Олаф Шольц звернувся до німців із проханням проявити терпіння, бо санкції проти Росії не будуть послаблюватися ще довгий час
Коли Німеччина послабить антиросійські санкції? Шольц роз’яснив
17 липня, 20:10
Німеччина постачає ЗСУ зброю і боєприпаси
Шольц обіцяє Україні зброю, якої немає навіть у німецької армії
2 серпня, 08:20

Політика

Заборона європейських віз для росіян: Шольц виступив із заявою
Заборона європейських віз для росіян: Шольц виступив із заявою
Момент спалахів на аеродромі «Зябрівка» потрапив на відео
Момент спалахів на аеродромі «Зябрівка» потрапив на відео
Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму. Перша реакція Москви
Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму. Перша реакція Москви
Сейм Латвії визнав Росію країною-спонсором тероризму
Сейм Латвії визнав Росію країною-спонсором тероризму
Журналісти розповіли про зв’язки заступника Шойгу зі США
Журналісти розповіли про зв’язки заступника Шойгу зі США
Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика
Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Журналіст Портников знайшов у себе вдома прослушку (фото)
33K
Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика
30K
Китай назвав головного винуватця війни в Україні. І це – не Росія
29K
У Білорусі на військовому аеродромі чутно звуки вибухів, – ЗМІ
26K
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
25K
ЗМІ оприлюднили листи з РФ, які показали реальний стан справ у армії ворога

Новини

Рятувальники попереджують: завтра частину України вкриють грози та шквали 
Сьогодні, 15:11
ЗСУ приземлили два ворожі безпілотники
Сьогодні, 14:55
У Маріуполі окупанти влаштовують між собою «розборки»  
Сьогодні, 14:43
ЗСУ відбили кілька штурмів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:31
Літаки окупантів нишпорять поблизу українських кордонів – Повітряні сили 
Вчора, 20:17
Рашисти обстріляли Бахмут: шестеро загиблих (фото)
Вчора, 19:54

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту