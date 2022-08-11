Заборона європейських віз для росіян: Шольц виступив із заявою

Олаф Шольц: «Це війна Путіна»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС, наприклад, з туристичною метою. Про це він сказав у четвер в рамках щорічної пресконференції канцлера Німеччини.

«Це війна Путіна. І тому мені важко з цією ідеєю», – цитує канцлера Німеччини Der Tagesspiegel.

За словами Шольца, ЄС уже прийняв рішення про персональні санкції проти людей з центрів ухвалення рішень у Москві. «Ми будемо продовжувати це», – сказав Олаф Шольц.

Однак він не вважає виправданим запровадження каральних заходів проти всіх росіян. За його оцінкою, така заборона послабила б ефективність санкцій, «якби вони були спрямовані проти всіх, включаючи невинних».

Нагадаємо, сьогодні Сейм Латвії ухвалив заяву про цілеспрямовані військові атаки Росії на мирне населення України та громадський простір, у якій насильство Росії проти мирного населення визнається тероризмом, а РФ державою, яка підтримує тероризм.

Сейм закликає країни Євросоюзу негайно припинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.