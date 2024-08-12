США направляють на Близький Схід атомний підводний човен

США посилюють військову присутність на Близькому Сході на тлі ескалації напруженості в регіоні

Міністр оборони США Ллойд Остін дав розпорядження направити на Близький Схід атомний підводний човен USS Georgia, а також прискорити перекидання авіаносця Abraham Lincoln. Про це повідомляє Пентагон.

В опублікованому документі йдеться, що Остін провів телефонну розмову з главою Міністерства оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом. Під час бесіди він підтвердив відданість США всім можливим крокам для захисту Ізраїлю, а також наголосив на посиленні військової присутності США на Близькому Сході на тлі ескалації напруженості в регіоні.

Підтверджую прихильність, Остін наказав авіаносній ударній групі Uss Abraham Lincoln, яка оснащена винищувачами F-35, прискорити свій перехід у зону відповідальності Центрального командування. При цьому авіаносець Theodore Roosevelt вже знаходиться в регіоні.

Крім того, глава Пентагону віддав розпорядження направити в район Центрального командування підводний човен із керованими ракетами USS Georgia.

Також у ході телефонної розмови Остін та Галлант обговорили операції Ізраїлю в Газі та зусилля щодо укладання угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

Крім цього, темою розмови стали зусилля зі стримування агресії з боку Ірану, ліванської «Хезболли» та інших пов'язаних з Іраном угруповань по всьому регіону.

Нагадаємо, Ізраїль вживає заходів для посилення оборони своєї інфраструктури через підвищений ризик атак з боку Ірану та його союзників.

Зокрема, мери ізраїльських міст підготували сирени на батарейках, рятувальники отримали супутникові телефони, а старомодні транзисторні радіоприймачі можуть стати важливим засобом зв'язку у разі евакуації населення до укриттів. Важливою для країни залишається безперебійна подача електроенергії.

Попри відсутність паніки, Ізраїль готується до можливих найгірших сценаріїв. Зокрема, були створені запаси альтернативного палива для електростанцій на випадок перебоїв у постачаннях.