Трамп випереджає Гарріс у новому опитуванні виборців – New York Times

Згідно з результатами опитування Трамп випереджає Гарріс на один відсоток

Дональд Трамп має незначну перевагу над віцепрезидентом Камалою Гарріс серед ймовірних виборців у США. Згідно з даними опитування, Трамп підтримується 48% виборців, тоді як Гарріс – 47%. Про це йдеться у свіжому опитуванні проведеному New York Times спільно з Коледжем Сієни.

Видання зазначає, що це перше опитування за останній місяць, де Трамп випереджає своїх конкурентів. Хоча наразі немає достатньо підтверджень цієї тенденції з інших джерел, можливе зниження підтримки Гарріс може бути пов’язане із завершенням активного висвітлення її кампанії після з’їзду Демократичної партії в серпні.

Експерти зазначають, що через свята та відсутність подій після з’їзду було проведено менше високоякісних опитувань, що могло вплинути на результати. Крім того, очікується більше опитувань після майбутніх дебатів.

Попри можливі коливання, результати показують, що Трамп має низку переваг, зокрема його популярність серед виборців та перевагу у важливих питаннях. 46% виборців ставляться до Трампа позитивно, що робить його популярнішим, ніж на попередніх виборах 2016 та 2020 років.

Ключовим фактором підтримки Трампа є його позиція у питаннях, які найбільше турбують виборців. Опитування показало, що він краще позиціонується у цих питаннях, ніж Гарріс.

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