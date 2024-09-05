США, Британія та ЄС підпишуть першу угоду у галузі штучного інтелекту

Документ розглядатиме ризики, які можуть становити штучний інтелект та сприяти інноваціям у цій галузі

США, Велика Британія та Євросоюз підпишуть перший юридично обов'язковий міжнародний договір використання штучного інтелекту. Про це пише Reuters.

Зазначається, що конвенція щодо штучного інтелекту розроблялася кілька років, вона була прийнята у травні після обговорень між 57 країнами. Документ розглядатиме ризики, які можуть становити штучний інтелект та сприяти інноваціям у цій сфері.

Конвенція про штучний інтелект в основному зосереджена на захисті прав людей, які постраждали від систем штучного інтелекту.

Вона буде окремою від закону ЄС про штучний інтелект, який набув чинності минулого місяця.

За словами міністерства юстиції Британії Шабани Махмуд, угода передбачає, щоб «нові технології можна було використовувати без руйнування наших найдавніших цінностей».

До слова, велике місто Канади анонсувало спірне нововведення щодо використання штучного інтелекту. Разом із новим навчальним роком у школі запустять і нові програми, які сподобаються не всім канадцям.

Католицькі школи Оттави вже з перших днів нового навчального року запроваджують використання штучного інтелекту при навчанні дітей. Зокрема, штучний інтелект застосовуватимуть для вирішення математичних завдань та складання конспектів та есе. Педагоги також зможуть спілкуватися з роботами, наприклад, для перевірки домашніх завдань.