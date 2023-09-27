РФ просуває свою кандидатуру до складу Ради ООН з прав людини – МЗС

«Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу»

Росія просуває свою кандидатуру до складу Ради ООН з прав людини, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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Речник МЗС нагадав, що минулого року РФ позбавили прав члена у відповідь на повномасштабне вторгнення до України.

Він додав, що Росія таким кроком намагається довести, що вона може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності.

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«Позиція України чітка: Росія не має отримати права повернутися до одного із ключових органів ООН, допоки вона не понесе відповідальність за всі злочини. Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді ООН з прав людини», – підкреслив Ніколенко.

Нагадаємо, Держдеп США заявив, що представництво Росії в Раді ООН з прав людини не узгоджується з її діями в Україні. Речник відомства Метью Міллер під час брифінгу нагадав, що його країна бачила, як Росія вчиняє воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні.

Також ми писали, що з початку повномасштабного російського вторгнення на територію України, загинуло щонайменше 9 701 цивільних осіб, а ще 17 748 були поранені. Про це повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини. Проте, за даними ООН, реальна кількість втрат серед цивільного населення може бути значно вище.

Організація Об’єднаних Націй підтвердила, що Росія застосовувала на окупованих частинах України методи тортур, які були настільки жорстокими, що спричинили смерть деяких жертв.