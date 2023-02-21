РФ розробила план захоплення Білорусі: план повної окупації до 2030 року

Кремль збирається не пізніше кінця десятиліття сформувати союзну державу Росії та Білорусі

Кремль розробив детальний план «повзучої анексії» Білорусі політичними, економічними та військовими засобами до 2030 року. Про це повідомляє центр «Досьє».

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Група журналістів отримала доступ до внутрішнього документа російської влади під назвою «Стратегічні цілі Російської Федерації на білоруському напрямку», згідно з якою Кремль планує взяти повний контроль над політикою, економічним та військовим потенціалом Білорусі до 2030 року.

Згідно з планом, підготовленим восени 2021 року, Кремль збирається не пізніше кінця десятиліття сформувати союзну державу Росії та Білорусі. У документі всього 17 сторінок, на яких викладені політичні, оборонні, торговельні та соціальні цілі російської влади в Білорусі. Вони розділені на короткострокові (до 2022 року), середньострокові (до 2025 року) і далекосяжні (2030 рік).

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Так, до 2030 року російська влада розраховувала адаптувати законодавство Білорусі під російське, взяти під контроль зовнішню політику республіки та керувати нею в інтересах РФ, збільшити військову присутність на території країни, підпорядкувати собі інформаційний простір республіки, нарощуючи кількість російських ЗМІ, домогтися верховенства російської мови над білоруською, а також запровадити спрощену процедуру видачі російських паспортів громадянам Білорусі «з метою створення прошарку росіян, зацікавлених в інтеграції».

Крім цього, пише видання, влада Росії розраховувала поширювати свій вплив через науку та освіту Білорусі. Для цього планувалося відкрити пункти здачі ЄДЕ (єдиний державний екзамен. - ред.) на території країни, а також створити кілька центрів науки та культури у Могильові, Гродно та Вітебську.

Раніше повідомлялося, що Росія може розширити свою військову присутність в Білорусі напередодні запланованих великих навчань у вересні 2023 року.