Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час зустрічі на Закарпатті

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр назвав вступ України до Європейського Союзу тривалим і складним процесом, який потребує виконання всіх необхідних умов. Він також заявив, що прискореної процедури приєднання до об’єднання не існує. Про це Мадяр сказав 24 листопада 2026 року під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським на Закарпатті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео спільної пресконференції Мадяра та Зеленського.

«Членство в ЄС потрібно заслужити», – заявив угорський прем’єр. За його словами, шлях до Євросоюзу є довгим і непростим, а окремої процедури прискореного вступу не передбачено.

Мадяр пояснив свою позицію досвідом інших держав. Він нагадав, що Угорщина проходила шлях до членства в ЄС 13 років, а Сербія вже 15 років очікує на можливість відкрити третій переговорний кластер. Прем’єр також згадав Північну Македонію, яка змінила назву держави, але досі стикається з труднощами на шляху євроінтеграції.

Угорський політик наголосив, що відкриття переговорних кластерів – лише технічний етап, після якого країну чекають тривалі переговори. За його словами, чотири з шести кластерів для України вже відкриті. Мадяр висловив сподівання, що Київ і надалі виконуватиме вимоги, які відповідають критеріям не лише Угорщини, а й інших членів Євросоюзу.

Мадяр назвав десять пунктів щодо прав угорської меншини

Окрему частину виступу угорський прем’єр присвятив домовленостям щодо національних меншин. Він заявив, що українська сторона погодилася з десятьма пунктами, які стосуються мови та освіти. За словами Мадяра, ухвалення відповідних рішень Верховною Радою та їх підписання президентом допомогли відновити довіру між країнами.

Серед питань, які він окремо згадав, – використання національних символів, можливість спілкуватися угорською мовою в лікарнях, соціальних установах і будинках для людей старшого віку, а також отримувати екскурсійні послуги рідною мовою.

Мадяр повідомив, що кінцевий термін виконання відповідних зобов’язань – кінець 2027 року. Водночас він попросив Зеленського посприяти прискоренню цього процесу, щоб Україна виконала домовленості до червня 2027-го.

Угорщина раніше пов’язувала просування переговорів про вступ України до ЄС із врегулюванням питання прав національних меншин. Напередодні візиту Мадяр повідомив про зняття угорських заперечень щодо просування переговорів за останніми двома кластерами. Йдеться про напрями, пов’язані з екологічною політикою, енергетикою, транспортом, сільським господарством і регіональним розвитком.

фото: Офіс президента України

Угорщина заявила про солідарність з Україною

На початку виступу Мадяр наголосив, що Угорщина знає, хто є агресором у війні, та засуджує російську агресію. Він також визнав право України захищати свій суверенітет і територіальну цілісність.

Прем’єр повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Будапешт надає Україні гуманітарну підтримку. Серед переданої допомоги він назвав генератори, медичні засоби, вакцини та мобільні укриття. Окремо Мадяр згадав підтримку лікарні в Береговому, яку відвідали під час візиту.

Також угорський уряд планує спрямувати кошти на підтримку угорської громади Закарпаття. За словами Мадяра, для цього створять фонд, який допомагатиме розвитку освіти, медицини та культури.

фото: Офіс президента України

Мадяр пояснив позицію щодо фінансової допомоги Україні

Під час відповідей на запитання журналістів угорський прем’єр заявив, що Будапешт не підтримує прив’язку фінансування України до семирічного бюджету Євросоюзу на 2028–2034 роки. Він пояснив це складною ситуацією з державними фінансами Угорщини та значним дефіцитом бюджету, який, за його словами, дістався нинішньому уряду від попередньої влади.

Водночас Мадяр запевнив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку Угорщини. Він виступає за те, щоб Будапешт самостійно визначав формати допомоги, зокрема в медицині, енергетиці та інфраструктурі.

Зеленський розраховує на вступ України до ЄС раніше

Володимир Зеленський під час тієї ж пресконференції висловив оптимізм щодо європейської перспективи України. Президент заявив, що держава продовжує узгоджувати своє законодавство з європейським і розраховує стати членом Євросоюзу дещо раніше, ніж прогнозує угорський прем’єр.

«Збираємось стати членом Європейського Союзу і збираємось, ну, може, трішечки раніше, ніж сказав прем’єр-міністр, і розраховуємо на його підтримку», – сказав глава держави.

Після переговорів Зеленський і Мадяр також зустрілися з представниками угорської громади Закарпаття – духовенством, бізнесом, громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування. Серед тем розмови були права національних меншин, освіта, логістика, економіка, безпека та мир.

Нагадаємо, під час візиту на Закарпаття Зеленський і Мадяр обговорили також енергетичну та інфраструктурну співпрацю. Зокрема, йшлося про постачання газу й дизельного пального, використання українських газосховищ угорськими компаніями, розширення пунктів пропуску та запуск прямих залізничних маршрутів.