Усі три підприємства вже потрапляли під атаки безпілотників

У ніч проти 25 листопада в Самарській області Росії пролунали вибухи в районі одразу кількох промислових об'єктів. Під атакою безпілотників опинилися Новокуйбишевський та Сизранський нафтопереробні заводи, а також, імовірно, нафтоперекачувальна станція. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.

Новокуйбишевський НПЗ

За повідомленнями місцевих жителів, вибухи лунали в районі Новокуйбишевська. Ціллю безпілотників, імовірно, став місцевий нафтопереробний завод, який належить компанії «Роснафта».

Підприємство працює з 1951 року. Його потужність первинної переробки становить 8,8 млн тонн нафти на рік. Завод випускає автомобільний бензин, дизельне та авіаційне пальне, мастила, бітум та іншу нафтохімічну продукцію.

Новокуйбишевський НПЗ уже неодноразово ставав ціллю безпілотників. Зокрема, після атаки 30 жовтня 2026 року на території підприємства виникла масштабна пожежа. Супутникові знімки, оприлюднені журналістами проєкту «Схеми», зафіксували густий чорний дим над заводом. «Главком» розповідав про наслідки тієї атаки.

Сизранський НПЗ

Ще одним об'єктом атаки став Сизранський нафтопереробний завод. За інформацією Exilenova+, безпілотники атакували підприємство, а на відео з місця події видно масштабну пожежу в районі НПЗ.

Сизранський завод також входить до структури «Роснафти». Його потужність становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільне та авіаційне пальне, дизель, бітум та інші нафтопродукти. Завод розпочав випуск продукції ще у 1942 році.

Підприємство вже зазнавало ударів безпілотників. У вересні 2026 року після чергової атаки пошкодження отримали виробничі установки, зокрема основна установка первинної переробки АВТ-6. За даними Reuters, після цього завод зупинив переробку нафти. Російська компанія «Роснафта» тоді не коментувала ситуацію.

Імовірна атака на нафтоперекачувальну станцію

Крім двох НПЗ, під ударом, імовірно, опинилася лінійна виробничо-диспетчерська станція «Самара» поблизу населеного пункту Просвєт. Про це також повідомили моніторингові канали.

Станція належить до системи російської компанії «Транснафта» і є частиною нафтової транспортної інфраструктури. Такі об'єкти забезпечують приймання, зберігання та перекачування сирої нафти магістральними трубопроводами.

Наразі інформації про характер пошкоджень, можливу зупинку виробництва на підприємствах та наслідки для роботи станції немає. Російська влада також поки не підтвердила ураження перелічених об'єктів.

До слова, Самарська область є одним із ключових центрів нафтопереробки «Роснафти» в Поволжі. Окрім Сизранського та Новокуйбишевського заводів, тут працює Куйбишевський НПЗ. Усі три підприємства вже потрапляли під атаки безпілотників. Раніше «Главком» розповідав про атаку на Куйбишевський завод та зупинку його установок первинної переробки.