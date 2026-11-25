Перша леді США Меланія Трамп використовувала неформальний канал зв’язку з представниками України та Росії, щоб долучитися до дипломатичних контактів щодо війни. Основну комунікацію від її імені вів багаторічний агент Марк Бекман, який налагодив стосунки з посланцем Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим та українським переговірником Давидом Арахамією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

За даними видання, Бекман спілкувався з Дмитрієвим від імені першої леді понад рік. Останніми місяцями він також налагодив контакт з Арахамією, який бере участь у переговорах від української сторони. Саме через ці зв’язки Меланія Трамп долучилася до підготовки гуманітарного перемир’я в окупованих Олешках на Херсонщині.

Марк Бекман, представник першої леді, відіграв ключову роль у її переговорних зусиллях між Росією та Україною фото: Alex Kent / The New York Times

Від повернення дітей до переговорів про перемир’я

Спочатку перша леді США зосередилася на питанні повернення українських дітей, розлучених із родинами через війну. За її словами, вона допомогла повернути близько трьох десятків дітей. Згодом до її уваги потрапила ситуація в Олешках, де цивільні залишалися без належного постачання продуктів. Місто було відрізане від автомобільного сполучення через російські безпілотники та міни.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував звернутися до Меланії Трамп, зважаючи на її попередню участь у поверненні дітей. Окремо Бекман розповів NYT, що перша леді дізналася про становище жителів Олешок під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні.

Під час підготовки домовленостей Бекман виступав посередником і допомагав сторонам розв’язувати суперечки. Зокрема, Україна та Росія не могли погодити формулювання щодо статусу Олешок. Представник Меланії запропонував підготувати два документи – російською мовою з формулюваннями Кремля та українською, де місто визначалося як окупована територія України. Практичні умови припинення вогню в обох текстах були однаковими.

За словами Арахамії, Бекман також допоміг переконати російську сторону дозволити виїзд усім охочим жителям без попереднього подання списків їхніх імен. Український переговірник розповів, що звертався до представника першої леді, коли не вдавалося досягти згоди з росіянами напряму.

Чому роль Меланії Трамп викликала дискусії

Перемир’я в Олешках тривало з 27 жовтня до 1 листопада. За цей час близько 800 жителів змогли виїхати на підконтрольну Україні територію. Українські та російські спецслужби підтримували прямий зв’язок, а для спостереження за можливими порушеннями режиму тиші сторони домовилися використовувати безпілотники.

NYT наголошує, що дипломатичні зусилля Меланії Трамп відбувалися окремо від переговорів офіційних представників Дональда Трампа – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. В офісі першої леді заявили виданню, що саме вона та Бекман були єдиними людьми, які вели переговори про припинення вогню в Олешках і ширшому районі Херсонщини.

Водночас автори матеріалу звертають увагу на політичні наслідки такої дипломатії. Аналітик Фонду Карнегі за міжнародний мир Ендрю Вайс вважає, що участь Росії в гуманітарній операції могла допомогти Кремлю змінити сприйняття його ролі у війні. За його оцінкою, Москва отримала можливість постати в образі рятівника, а не сторони, яка чинить агресію проти України.

Іншу оцінку висловив колишній спеціальний представник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог. Він відзначив гуманітарний підхід Меланії Трамп і назвав його новим способом ведення переговорів.

Суперечки викликала й зустріч українських та російських представників у Білому домі після завершення операції. Меланія Трамп розпорядилася посадити учасників делегацій поруч. Для частини українців такий жест міг виглядати як прирівнювання країни, що зазнала нападу, до держави-агресора.

Сам Арахамія сказав NYT, що має суперечливі відчуття від участі в цій ініціативі. За його словами, домовленості були потрібні, щоб урятувати людей, але водночас існував ризик легітимізувати дії Росії.

«Ти хочеш зробити добру справу, але водночас боїшся, що легітимізуєш погані речі», – сказав український переговірник.

Окремо видання зазначає, що Арахамія вперше особисто поговорив із Меланією Трамп лише після завершення перемир’я – під час зустрічі в Білому домі. До цього він спілкувався з її представником. Сама перша леді заявляла, що була залучена до кожної деталі процесу, а Бекман щодня звітував їй про перебіг переговорів і передавав усі документи.

«Я брала участь у кожній деталі», – заявила Меланія Трамп в інтерв’ю Fox News.

фото: Alex Kent/The New York Times

Нагадаємо, 27 жовтня в окупованих Олешках на Херсонщині набув чинності режим припинення вогню для проведення гуманітарної операції. Про початок перемир’я повідомляв «Главком» з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Пізніше омбудсман розповів, що під час місії вдалося налагодити механізм взаємодії з російською стороною та організувати евакуацію цивільних.

До слова, після гуманітарної операції в Олешках президент Володимир Зеленський запропонував ще 15 ділянок уздовж лінії фронту для подібних заходів. За словами Арахамії, такі місії могли б допомогти випробувати ширшу систему моніторингу припинення вогню. Чи погодиться на це Росія, наразі невідомо. Раніше «Главком» писав про підготовку нових гуманітарних перемир’їв за участю американських посередників.