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Росія розширить військову присутність у Білорусі: аналітики назвали терміни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія розширить військову присутність у Білорусі: аналітики назвали терміни
За даними американських аналітиків наразі російських наступ на Україну з півночі залишається малоймовірним
фото ілюстративне

Кремль, ймовірно, розгорне додаткові сили в Білорусі в рамках навчань «Захід 2023» та «Щит Союзу 2023»

Росія може розширити свою військову присутність в Білорусі напередодні запланованих великих навчань у вересні 2023 року.  Про це зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Але наразі російських наступ на Україну з півночі залишається малоймовірним, зазначають аналітики.

«Однак Кремль забезпечує гнучкість планування та, ймовірно, розширить військову присутність Росії в Білорусі напередодні запланованих великих навчань (які, можливо, можуть підтримати бойову операцію) у вересні 2023 року.  … Росія, ймовірно, розгорне додаткові сили в Білорусі в рамках навчань «Захід 2023» та «Щит Союзу 2023», які, ймовірно, відбудуться у вересні 2023 року», – констатують в щоденному звіті.

Водночас аналітики акцентують, що РФ вдається до нетипових дій для посилення інформаційної операції, спрямованої на залякування новим наступом з Білорусі.

«12 січня Кремль направив до Білорусі високопоставленого російського офіцера, головнокомандувача Сухопутними військами Росії Олега Салюкова — одного з трьох новопризначених заступників [rомандувачf угрупуванням сил в Україні Валерія] Герасимова Можливо, Салюков має намір створити командно-адміністративні структури, необхідні для російського оперативно-ударного угруповання. Це аномальна діяльність, яка посилює інформаційну операцію про те, що Росія нападе на Україну з Білорусі та може підтримати наступ, хоча ISW оцінює наступ як сценарій на даний момент як і раніше малоймовірний. Станом на цю публікацію немає доказів того, що російські сили в Білорусі створили командно-управлінські структури, необхідні для оперативно-ударної групи», – наголошують в ISW.

Раніше повідомлялося, що Росія активно перекидає винищувачі на територію Білорусі. До відома, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 19 січня приїде в Мінськ для участі в щорічному спільному засіданні колегій зовнішньополітичних відомств Білорусі та РФ. 

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Теги: Білорусь наступ Сергій Лавров росія військова техніка міністр

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