Відвідування ліцею відбулося під час візиту Петера Мадяра на Закарпаття та переговорів із Володимиром Зеленським

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр зіграли у волейбол разом із дітьми під час відвідування ліцею імені Лайоша Кошута в Береговому на Закарпатті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави української держави.

Володимир Зеленський опублікував відео спільної гри з угорським прем’єром. Перед спортивним поєдинком політики поспілкувалися з учнями та педагогами навчального закладу.

Ліцей імені Лайоша Кошута має понад столітню історію. Нині тут здобувають освіту більш ніж пів тисячі дітей, зокрема в інклюзивних класах. Навчання відбувається угорською мовою. Водночас школярі вивчають українську та англійську.

За словами Зеленського, попри повномасштабну війну навчальний заклад продовжує розвиватися: оновлюються класи, діти мають можливість повноцінно навчатися, розвиватися та займатися спортом.

Президент також звернув увагу на взаємність у питаннях освіти рідною мовою. Зокрема, у Будапешті працює школа, де українські діти можуть навчатися українською.

«Така взаємна повага важлива для наших відносин, і вона має бути в основі всієї нашої співпраці», – наголосив глава держави.

Він подякував учителям за роботу, а учасникам волейбольного матчу – за гру.

Домовленості України та Угорщини

Відвідування ліцею відбулося під час візиту Петера Мадяра на Закарпаття та переговорів із Володимиром Зеленським. За результатами зустрічі сторони домовилися розвивати співпрацю в енергетиці, торгівлі, транспортній інфраструктурі та гуманітарному розмінуванні.

Як раніше повідомляв «Главком», президент розкрив конкретні напрями домовленостей між Києвом і Будапештом. Зокрема, йдеться про:

постачання газу та дизельного пального в Україну;

розширення використання українських газосховищ угорськими компаніями;

реконструкцію наявних і створення нових пунктів пропуску на кордоні;

запуск прямих залізничних маршрутів між двома країнами;

розширення участі Угорщини в коаліції з гуманітарного розмінування.

Зеленський повідомив, що за всіма цими напрямами є конкретні домовленості. Команди обох країн мають опрацювати їх для подальшої реалізації.

Нагадаємо, Петер Мадяр здійснив перший візит до України на посаді прем’єр-міністра Угорщини. Під час зустрічі на Закарпатті сторони також обговорили питання прав угорської національної меншини. За словами Мадяра, Україна та Угорщина узгодили десять пунктів, що стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорців в Україні. Крім того, угорська сторона оголосила про виділення 1 млрд форинтів на підтримку угорської громади Закарпаття.