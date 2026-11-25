Київ і Будапешт домовилися про співпрацю в енергетиці та розвитку інфраструктури

Президент Володимир Зеленський заявив, що зупинити російську війну можна лише за повної солідарності Європи, США та інших країн, які прагнуть справжнього миру, з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави після зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Під час спілкування з представниками медіа на Закарпатті Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у конструктивних відносинах з Угорщиною. За його словами, Київ розраховує на рівноправне партнерство, побудоване на взаємній повазі до обох народів.

Окремо президент подякував Петеру Мадяру за чітку позицію щодо підтримки України в протистоянні російській агресії. Він наголосив, що українська оборона має значення не лише для нашої держави, а й для всієї Європи.

«Цю війну реально зупинити тільки при повній солідарності Європи, Америки і всіх тих, хто справді хоче реального миру, – солідарності з Україною», – заявив Зеленський.

Глава держави також повідомив, що під час переговорів поінформував угорського прем’єра про ситуацію на фронті та російські удари по українських містах і селах.

фото: Офіс президента України

Які питання обговорили Зеленський і Мадяр

Серед ключових тем зустрічі були енергетична співпраця та розвиток транспортної інфраструктури. Зокрема, сторони обговорили можливість постачання в Україну дизельного пального та інших необхідних нафтопродуктів.

У транспортній сфері йшлося про:

розширення залізничного сполучення між Україною та Угорщиною;

розвиток маршруту Київ – Будапешт;

електрифікацію залізниці;

реконструкцію наявних пунктів пропуску та будівництво нових.

Зеленський зазначив, що сторони домовилися щодо ключових напрямів двосторонньої співпраці. Найбільшу практичну користь для України, на його думку, може принести партнерство в енергетичній сфері.

фото: Офіс президента України

За інформацією Офісу президента, під час переговорів також обговорювали гуманітарне розмінування та розширення участі Угорщини у відповідній коаліції. Лідери доручили своїм командам опрацювати досягнуті домовленості для їх оперативної реалізації.

«Український захист має значення для всієї Європи, і це вже було доведено досвідом 20-го століття», – наголосив президент.

Нагадаємо, Петер Мадяр прибув на Закарпаття 24 листопада. Це перший візит прем’єр-міністра Угорщини до України з 2015 року. Напередодні поїздки угорський прем’єр виступив у парламенті своєї країни, де прямо назвав Росію агресоркою, а Україну – жертвою війни. Він також висловив солідарність з українцями після російських ударів по Закарпаттю.