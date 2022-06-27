Грузинська влада допомагає Росії обходити санкції. Арахамія анонсував розслідування

Український народний депутат анонсував оприлюднення інформації щодо грузинських чиновників, які допомагають Росії уникати санкцій

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія звинуватив грузинську владу у тому, що вона допомагає Росії обходити санкції. Про це нардеп написав у своєму Telegram.

За словами українського парламентаря, саме про цю схему уникнення санкцій йшлося під час візиту української делегації до США.

«Коли ця інформація стала доступною для США, ми почули багато слів від різних грузинських чиновників, що нібито це неправда. Але з часом з’являється все більше об’єктивної інформації, яка підтверджує мої слова», — зазначив він.

Арахамія також анонсував, що скоро стануть більш доступними дані про транзакції за кордоном і рахунки багатьох провладних депутатів та міністрів із Грузії.

«І, звичайно ж, про зв’язки пана Іванішвілі (грузинський політик, експрем'єр і бізнесмен – «Главком»), який дуже глибоко залучений у те, щоб допомогти країні-спонсору тероризму обійти санкції. Але мушу розчарувати всіх, хто вирішив заробляти на смертях українців. Так не буде. І пану Іванішвілі слід першому приготуватися», — попередив лідер «Слуги народу».

Своєю чергою грузинський опозиційний телеканал Mtavari повідомив, що в терміналі грузинського порту Батумі стоїть танкер із російськими санкційними нафтопродуктами. За даними журналістів, у суботу судно Esen Ka, що пливе під прапором Туреччини, вирушило з Туапсе до Батумі, завантаживши 30 тисяч тонн вакуумного газойлю.

Сировина належить російській компанії «Роснафта», що перебуває під санкціями через війну Росії в Україні. Агентство з обслуговування судна підтверджує, що танкер перевозить вакуумний газойль, але інформації про те, де його було зроблено, не володіє.

Джерело телеканалу водночас заявило, що тепер грузинська сторона має намір змінити походження вантажу і відправити його до Європи як нафтову продукцію з Казахстану. Телеканал стверджує, що курують ситуацію навколо танкера наближені до олігарха Бідзіні Іванішвілі особи – Уча Мамацашвілі та Григол Лілуашвілі.

Нагадаємо, раніше прем'єр Грузії заявляв, що його країна заслуговує на статус кандидата в ЄС більше, ніж Україна. Також він звинуватив українського нардепа Давида Арахамію, що той нібито завадив Тбілісі отримати статус кандидата на членство в ЄС.

У відповідь Арахамія звинуватив прем'єра Грузії у поширенні фейків.

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