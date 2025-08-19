Головна Світ Політика
Рютте назвав дату та місце наступного саміту НАТО

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Рютте назвав дату та місце наступного саміту НАТО
Рютте підтвердив, що саміт НАТО відбудеться у Туреччині
Генсек НАТО пообіцяв, що Альянс стане сильнішим та смертоноснішим

Наступний саміт НАТО відбудеться в Анкарі 7 та 8 липня 2026 року. Про це заявив генсек Марк Рютте, повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Північноатлантичного альянсу.

«Я хочу подякувати Туреччині за організацію цієї важливої зустрічі. Туреччина вже понад 70 років є надійним союзником НАТО, вносячи неоціненний внесок у забезпечення нашої спільної безпеки. На наступному саміті лідери продовжать роботу з перетворення НАТО на сильніший, справедливіший і смертоносніший альянс, готовий відповісти на критичні виклики нашої безпеки», – заявив Рютте.

Пресслужба НАТО пояснює, що це вже вдруге, коли Туреччина прийматиме саміт. Перед цим лідери зустрічались у Стамбулі у 2004 році. Цього разу захід відбудеться у президентській резиденції у Бештепі в Анкарі.

Попередній саміт відбувся 24-25 червня у нідерландському місті Гаага. За даними Bloomberg, численні заяви від світових лідерів пролунали на підтримку України.

Нагадаємо, влітку 2024 року у підсумковому комюніке саміту НАТО у Вашингтоні країни Альянсу підтвердили підтримку України на шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи вступ до блоку. У документі наголошується, що союзники «продовжать підтримувати Україну на незворотному шляху», а також наголошується на прогресі реформ у порівнянні з самітом у Вільнюсі.

Раніше стало відомо, що США запропонували Україні гарантії безпеки, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу.

Генсек НАТО Марк Рютте говорив, що шлях України до членства в НАТО є незворотнім, але зараз це питання не обговорюється.

Теги: НАТО НАТО новости Марк Рютте Туреччина

