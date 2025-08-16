Головна Країна Події в Україні
США запропонували Україні альтернативу вступу до НАТО

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Трамп запропонував Україні «щось на кшталт гарантій, як за статтею 5, але поза НАТО»
фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розкрила подробиці пропозиції Трампа

США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Як інформує «Главком», про це виданню Stern розповіла прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Вона заявила, що президент США Дональд Трамп запропонував гарантії, «натхненні п’ятою статтею НАТО».

Трамп розповів про своє бачення безпекових гарантій під час відеоконференції з лідерами європейських країн та українським президентом Володимиром Зеленським, що відбулася після його зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці.

П’ята стаття Північноатлантичного договору зобов’язує членів Альянсу надавати взаємну допомогу у разі нападу на одного з них. За словами Мелоні, нові пропозиції США можуть перетворитися на «угоду про колективну безпеку». Така угода, яка діятиме поза рамками договору НАТО, може забезпечити Україні «підтримку всіх її партнерів, включаючи США», у разі нового нападу.

Мелоні вже пропонувала таку угоду кілька місяців тому. У березні вона заявила італійському парламенту, що в рамках такої угоди військова допомога є «одним із можливих варіантів, але не єдиним». За її словами, це не означало б автоматичного вступу союзників у війну з Росією, якщо вона у майбутньому знову нападе на Україну. Мелоні також додала, що зобов’язання щодо допомоги діятимуть і у зворотному напрямку, назвавши українську армію «однією з найсильніших на континенті».

Джерела в українських дипломатичних колах також повідомили, що Трамп запропонував «щось на кшталт гарантій, як за статтею 5, але поза НАТО».

 «Проте ніхто докладно не знає, як це працюватиме. Або чому Путін на це погодиться, якщо він категорично проти НАТО і, очевидно, проти будь-яких ефективних гарантій суверенітету України», – зазначило інше джерело.

Ці пропозиції США, ймовірно, стануть предметом обговорення, коли Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі в понеділок. Згідно з українськими джерелами, на зустрічі також порушать територіальні питання, оскільки «Путіну справді вдалося просунути ідею, що українці мають залишити Донбас».

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії. 

Читайте також:

