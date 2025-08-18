Американський генерал радить державам НАТО вчитися в України

Генерал високо оцінив інноваційні рішення українців на тлі російської агресії

Країни НАТО могли б вивчити досвіт українців, які від початку повномасштабного вторгнення Росії постійно розробляють інноваційні рішення для оборонних операцій. Про це розповів головнокомандувач Об'єднаних сил в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони США, яка поширила його заяву.

«Усі ми, хто вивчав військову справу, знаємо, що ніщо так не стимулює інновації, як бойові операції. Коли від цього залежить твоє життя, ти змінюєш свої дії», – відзначив генерал.

Гринкевич додав, що до вторгнення РФ він не розумів, як необхідність запровадження інновацій в умовах конфлікту виглядатиме в цифрову епоху.

«Один із уроків, які я виніс, полягає в тому, що нам потрібно зрозуміти, які механізми ми можемо впровадити у всіх наших збройних силах, щоб забезпечити той самий темп інновацій, який так успішно реалізували українці. На рівні бригади вони здатні налагодити відносини з галузевим партнером, який стимулюватиме інновації, – не за роки, а за лічені дні», – пояснив генерал.

Він закликав НАТО вивчати досвід українців. Також генерал розповів, що поспілкувався з військовими лідерами та представниками оборонної промисловості як у США, так і в Європі. Він дав їм зрозуміти, що альянс тепер виходить на ринок інноваційних технологій, тому треба полегшити задоволення потреб військових партнерів.

«Думаю, наше завдання перед усіма лідерами – вимагати від галузі швидких поставок і нести відповідальність за те, щоб дати можливість швидко постачати продукцію. Нам потрібні реальні можливості, і нам потрібно їх надати якнайшвидше. Ми не можемо дозволити собі чекати», – додав він.

Нагадаємо, раніше Гринкевич заявив, що впевнений у спроможності українців здобути перемогу у війні з Росією. Генерал наголосив на силі духу українського народу в умовах масштабної загрози.