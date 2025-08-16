Війна закінчиться до Різдва? Сенатор Грем здивував висновком після зустрічі Трампа і Путіна

Сенататор Грем прогнозує закінчення війни в Україні «задовго до Різдва», яке відзначають 25 грудня

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що якщо відбудеться тристороння зустріч лідерів США, України та Hосії, то війна може завершитися «задовго до Різдва». Про це він заявив у ефірі Fox News, пише «Главком».

Так, Грем прогнозує закінчення війни «задовго до Різдва», яке відзначають 25 грудня, за умови, якщо відбудеться тристороння зустріч між президентами Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним.

Грем натякнув, що у випадку, якщо тристоронньої зустрічі не буде, Росії та її партнерам загрожують санкції США. «Якщо такої зустрічі не відбудеться, думаю, це матиме серйозні наслідки для Путіна та тих, хто купує його нафту та газ», – заявив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами, заявив заступник керівника апарату Білого дому Дена Скавіно.

Президент України провів тривалу та змістовну розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Переговори тривали понад півтори години, з яких приблизно годину лідери спілкувалися тет-а-тет, а решту часу – за участі європейських лідерів.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.