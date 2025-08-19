Марк Рютте: шлях України до НАТО незворотний, але є нюанси

Генсек НАТО зазначив, що наразі обговорюються гарантії безпеки для України, а не її вступ до альянсу

Шлях України до членства в НАТО є незворотнім, проте зараз це питання не обговорюється, заявив в інтерв'ю Fox News генеральний секретар альянсу Марк Рютте, пише «Главком»

«Ситуація така: США та деякі країни заявили, що вони проти членства України в НАТО. Офіційна позиція НАТО, ухвалена на саміті 2024 року, полягає в тому, що для України існує незворотний шлях до НАТО», – наголосив Рютте.

Генсек НАТО зазначив, що наразі обговорюються гарантії безпеки для України, а не її вступ до альянсу.

Рютте підкреслив, що тема відправлення іноземних військ на територію України «загалом не обговорювалася» на переговорах із президентом США Дональдом Трампом та лідерами європейських країн у Білому домі.

Влітку 2024 року у підсумковому комюніке саміту НАТО у Вашингтоні країни альянсу підтвердили підтримку України на шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи вступ до блоку. У документі наголошується, що союзники «продовжать підтримувати Україну на незворотному шляху», а також наголошується на прогресі реформ у порівнянні з самітом у Вільнюсі.

При цьому держави НАТО уточнили, що запрошення Києва до альянсу можливе лише після виконання необхідних умов та за згодою всіх членів.

До слова, країни НАТО могли б вивчити досвід українців, які від початку повномасштабного вторгнення Росії постійно розробляють інноваційні рішення для оборонних операцій. Про це розповів головнокомандувач Об'єднаних сил в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

Раніше стало відомо, що США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу.





