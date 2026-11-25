Росіяни вдарили по підприємству та автостоянці на Житомирщині

Вранці 25 листопада російські війська атакували Малинську громаду Житомирської області. Під ударом опинилися цивільне підприємство та автомобільна стоянка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок російської атаки виникли пожежі на декількох локаціях. Пошкоджено будівлі різного призначення та вантажні автомобілі.

«1 людина загинула, 5 – постраждали, 1 – врятували надзвичайники з палаючої кабіни вантажівки», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Через постійні повітряні тривоги рятувальникам доводилося періодично призупиняти роботи з ліквідації наслідків російської атаки та переходити у безпечні місця. Наразі ліквідація наслідків обстрілів триває. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Ковельську громаду Волинської області постраждали п’ятеро людей. Ворожий удар спричинив займання трьох вантажних і двох легкових автомобілів, а також цивільної будівлі. Рятувальники ліквідували всі осередки пожеж.