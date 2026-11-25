Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що геополітичні амбіції Росії не обмежуються Україною, а дії Москви становлять загрозу для безпеки інших європейських держав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на виступ канцлера у Бундестазі.

Відповідну заяву Мерц зробив 25 листопада під час парламентських дебатів щодо проєкту державного бюджету Німеччини на 2027 рік.

«Росія точно знає, чого хоче. І Росія хоче більшого, ніж Україна», – наголосив канцлер.

За словами Мерца, Москва посилює ескалацію в Балтійському регіоні, Польщі, Чорноморському регіоні, космосі та безпосередньо на території Німеччини, допускаючи при цьому людські жертви.

Канцлер закликав європейські держави продемонструвати Росії межі допустимого та наголосив на необхідності подальшої підтримки України.

Як пише Reuters, Мерц також зазначив, що, допомагаючи Україні, Німеччина зміцнює власну безпеку та переймає український досвід у цивільних і оборонних технологіях.

Нагадаємо, у проєкті німецького державного бюджету передбачено збільшення оборонних видатків до понад €200 млрд у 2030 році. Це становитиме 3,7% валового внутрішнього продукту країни.

Водночас, за інформацією Financial Times, Німеччина передбачила €11,6 млрд допомоги Україні у 2027 році.

Нагадаємо, 23 листопада канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив про можливі плани Росії розмістити ядерну зброю в космосі. За його словами, такі наміри свідчать про готовність Москви до небезпечної ескалації. Канцлер також наголосив на необхідності зміцнення оборони зовнішніх кордонів Європейського Союзу та НАТО.

Раніше Мерц заявив, що Росія щодня намагається дестабілізувати Німеччину. Очільник німецького уряду наголосив на масштабності російської загрози та необхідності захисту європейських держав.

До слова, канцлер Німеччини також попереджав про плани Путіна щодо Європи. За оцінкою Мерца, Кремль прагне послабити демократичні інституції, відкриті суспільства та європейську інтеграцію, а його цілі виходять далеко за межі захоплення українських територій.